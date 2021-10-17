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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

الوزراء: لن يتضرر أي موظف من وقف الترقيات في الحكومة 6 أشهر..فيديو

نادر سعد
نادر سعد

علق السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الوزراء، على قرار الحكومة بشأن ترشيد الإنفاق العام بالجهات الداخلية في الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية، قائلا إن هذا القرار تم تطبيقه من قبل لمدة ستة أشهر خلال 2020 ولم يشعر به أحد لأن الحكومة طبقته على نفسها أولا ولا يرتبط بفترات صعبة.

وأكد السفير نادر سعد، خلال مدخلة هاتفية مع الإعلامي خيري رمضان وكريمة عوض، في برنامج "حديث القاهرة"، المذاع عبر قناة القاهرة والناس، أن قرار ترشيد الأنفاق يخص الحكومة بالأساس، قائلا: أن ما أثار اللغط هذه المرة هو الجزء الخاص بالترقيات من خلال تقييد الترقيات.

وأكمل أنه لن يضر أي موظف فيما يتعلق بموضوع وقف الترقيات مدة الـ6 أشهر، لأن جميع الترقيات المتأخرة بالجهاز الإداري للدولة تم بالفعل الانتهاء منها في أغسطس الماضي من خلال قرار الترقيات الذي استفاد منه 800 ألف موظف ، وفي النهاية سيتم تطبيق القرار دون أن يُضار أحد فيما يخص الترقيات.

الموازنة العامة للدولة وزراء الداخلية الموازنة العامة نادر سعد رئاسة الوزراء الوزراء

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