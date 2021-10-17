الخرباوي: جماعة الإخوان كانت على صلة زواج عرفي مع نظام مبارك

قال ثروت الخرباوي، الخبير في شئون الجماعات الإسلامية، إن جماعة الإخوان الإرهابية لم تتعرض للظلم لمدة 90 عاما مثلما أشيع، متابعا: الجماعة كانت على علاقة قوية مع الملك فاروق.

وأضاف “ثروت الخرباوي” خلال حواره ببرنامج “المشهد” المذاع على قناة “تن”، أن جماعة الإخوان كانت على صلة “زواج عرفي” مع نظام الرئيس الراحل مبارك، والدليل على ذلك؛ زيادة أموال الإخوان خلال تلك الفترة، كما أنهم كانوا يستقبلون كبار رجال الدولة بالجناح الخاص بخيرت الشاطر في معرض الكتاب.

وشدد على أن جماعة الإخوان صنعت أكذوبة “المظلومية”، وعاشوا عليها لعقود وعقود.