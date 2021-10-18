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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

حبس تشكيل عصابي تخصص في النصب على أصحاب الشركات

حبس - ارشيفيه
حبس - ارشيفيه

قررت النيابة العامة حبس تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى النصب على أصحاب الشركات والمصانع 4 ايام على ذمة التحقيقات التي تجري معهم بحدائق القبة.

وكانت الأجهزة الامنية تمكنت من ضبط تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى النصب على أصحاب الشركات والمصانع.

تلقي اللواء علاء بشندي مدير عمليات مباحث القاهرة اخطارا من المقدم محمود ابو الحسن رئيس مباحث قسم شرطة حدائق القبة يفيد ورود بلاغ من صاحب مصنع ورق كائن بمحافظة القليوبية، قرر بتعرضه لواقعة نصب من قبل عدة أشخاص إدعوا ملكيتهم لشركة تجارية وتمكنوا من الإستيلاء منه على كمية من الأوراق المستخدمة فى التصوير تقدر بمبلغ مالى 380 ألف جنيه مقابل شيك بنكى بقيمة المبلغ المشار إليه ، وذلك عقب قيامه بتوصيل تلك البضائع للمخزن خاص بالمشكو فى حقهم والكائن بدائرة قسم شرطة حلوان بالقاهرة "مخزن وهمى" وتوجه أحد موظفى المصنع الخاص بالشاكى لصرف قيمة الشيك، تبين أنه "مزور"  وقيامه على إثر ذلك بتحرير محضر بالواقعة بقسم شرطة العبور بالقليوبية.

وأضاف المبلغ بأنه تمكن من تحديد أحد مرتكبى الواقعة يعمل ترزى ، مقيم بدائرة القسم، بإجراء التحريات حول المتهم تبين أنه مطلوب التنفيذ عليه فى عدد 2 حكم بالحبس وأنه من بين عناصر تشكيل عصابى تخصص فى ارتكاب وقائع النصب من خلال التعامل تجارياً مع الشركات ، وطلب توريد بضائع مقابل شيكات بنكية مزورة بالاشتراك مع 5 أشخاص "لهم معلومات جنائية" أمكن ضبط كافة المتهمين وبحوزتهم جهاز كمبيوتر "لاب توب" - هاتف محمول- مبلغ مالى.

واعترفوا بتكوينهم تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامي فى النصب على أصحاب الشركات والمصانع عقب إيهامهم بأنهم أصحاب شركات تجارية ورغبتهم فى وجود معاملات تجارية بينهم وقيام المتهم الأول بتزوير الشيكات البنكية قيمة تلك البضائع.

كما أقروا بارتكاب الواقعة محل الفحص وكذا 4  حوادث أخرى، تم بإرشادهم ضبط عدد 50 كرتونة ورق تصوير "المستولى عليهم من المجنى عليه" لدى عميليهم "سيئ النية" - مقيمان بمحافظة القاهرة ، وأضافوا بأن المبلغ المالى المضبوط بحوزتهم من متحصلات بيع المسروقات المستولى عليها، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

النيابة العامة حدائق القبة أخبار الحوادث صدى البلد اخبار الحوادث تشكيل عصابى أصحاب الشركات والمصانع

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