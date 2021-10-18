اليوم .. نادي سينما المرأة يستأنف نشاطه بدار الأوبرا

يستأنف نادي سينما المرأة الذي يقيمه المركز القومي للسينما، برئاسة السيناريست "زينب عزيز" فعالياته اليوم الإثنين في تمام السابعة مساء بالهناجر بدار الأوبرا المصرية.



ومن المقرر عرض مجموعة كل من فيلم" المرسال اللى بعته"، وفيلم "خيوط لم تزهر بعد" ، و فيلم "مصرية" إخراج أسماء جمال ، و فيلم "جوة السكون" ، و فيلم" الهام" اخراج "احمد عبد العليم" ، وفيلم "يوم من حياتى" اخراج عمر اشرف.

وعقب عرض الأفلام تقام ندوة يديرها كل من الناقدة السينمائية "شاهندة محمد على" والناقد السينمائي "إسلام أحمد علي" لمناقشة الفيلم مع صناعه والجمهور.

نادي سينما المرأة يقيمه المركز القومي للسينما بالتعاون مع قطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتور فتحي عبدالوهاب، وإدارة الناقدة "شاهندة محمد علي" .

وتقام فعاليات النادي مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية مع مراعاة الالتزام بارتداء الكمامات الطبية داخل قاعة العرض.