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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أخبار السيارات| باقة 250 ألف جنيه.. 5 سيارات SUV موديل2021 في مصر.. بالسوق العماني .. 5 سيارات سيدان موديل 2021.. لقائدي السيارات أهم 5 أشياء لحالات الطوارئ

أخبار السيارات
أخبار السيارات

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، متضمنة أخبارا وتقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات، فضلا عن تقارير عالمية.. نستعرض أبرزها:
 

باقة 250 ألف جنيه.. 5 سيارات SUV داخل السوق المصري موديل2021.. صور

يبحث المستهلك عن سيارة تحمل موديل 2021 تلبي احتياجاته اليومية في حركة التنقل،  إلى جانب العديد من التجهيزات المستخدمة، والتي تقدم على الطريقة الخاصة بكل علامة تجارية، وبين الفئات المطروحة داخل السوق المصري استطاعت فئة الـ SUV أن تنال استحسان شريحة كبيرة من محبي عالم السيارت.

 

بالسوق العماني .. 5 سيارات سيدان موديل 2021 | صور

يضم السوق العماني للسيارت نخبة من الاصدارات القوية موديلات 2021، مثل باقة السيارات الرياضية المتعددة الاستخدامات، و الكروس اوفر الشهيرة، وايضا فئة السيدان التي تلاقي اقبال كبير من قبل محبيها.

 

الميكانيكى بيقولك .. تعرف على مجموعة السوائل الخاصة بسيارتك

تتعدد الاجزاء الهيكلية داخل السيارة والتي تقوم بدور فعال داخل المنظومة الميكانيكية، مثل المحرك صاحب الكثير من المهام، بالاضافة إلى وسائل التبريد والتي تشكل دور كبير ايضا، وغيرهم مثل المكابح والكثير من العناصر الفنية، وتبقى سوائل السيارة احد أهم الامور المستخدمة للحفاظ على تلك العناصر، نظرًا لاهميتها القصوى داخل اركان المنظومة الفنية للسيارة.

 

نظرة شاملة عن سانج يونج تيفولي XLV موديل 2021 في السعودية .. صور

تنتمي السيارة سانج يونج تيفولي XLV موديل 2021 إلى فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات من عائلة الـ SUV، والتي تقدم داخل السوق السعودي للسيارات عبر فئتين من التجهيزات الاولى COMFORT والثانية LUXURY، حيث تضم كلامن النسختين باقة من المواصفات الفنية إلى جانب التجهيزات الخاصة بكل فئة.

 

الميكانيكى بيقولك .. لقائدي السيارات أهم 5 أشياء لحالات الطوارىء

في كثير من الأحوال يقع قائدي السيارات في بعض المشكلات، سواء كانت بصورة متفاوته او بشكل مفاجيء، مما تتسبب لهم في حالة من الانزعاج الكبير، وخاصة إذا كان هذا الموقف قد تعرض له للمرة الأولى، ولكن عند خوض الكثير من هذه التجارب سوف يصبح الامر اقل خوفًا، حيث يتعامل معه بصورة احترافية بعض الشيء، وبشكل عام هناك بعض الادوات اللازمة التي تكون بمثابة يد الانقاذ في هذه المواقف، وذلك لكي تتغلب على تلك الامور.

 

في عيد ميلاد سليمان عيد.. قصة سيارة مرسيدس قادها مع الزعيم عادل إمام

كوميديا من نوع خاص، خفة الظل تلازمه في أي ظهور له بالرغم من تجسيده للأدوار الثانوية فقط، إلا أن هذه الأدوار تترك بصمة خاصة في أذهان المشاهد وكأنه البطل الرئيسي لهذا العمل، إنه الفنان الكوميدي سليمان عيد الذي تحل اليوم الـ 17 من شهر أكتوبر ذكرى ميلاده الثالث والخمسين، و لأنه يوم مولده فلنتذكر سويًا احد اهم أدواره برفقة زعيم الفن عادل إمام في مسلسل " فلانتينو ".

 

حزمة جديدة من التعديلات للسيارة لكزس NX.. تفاصيل

تواصل شركة لكزس اليابانية من تألقها عبر حزمة جديدة من الترقيات والتي تشمل الطراز NX والذي ينتمي إلى فئة الكروس أوفر، وتقدم هذه الترقيات عبر نسختين وهم TRD و موديليستا، حيث تنفرد كل جزمة منهما بالعديد من المفاهيم القوية، إلى جانب التجهيزات القياسية والتي تنفرد بها تلك النسخة.

اخبار السيارات اخبار السيارات باقة 250 ألف جنيه السوق المصري SUV 5 سيارات موديل2021

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