حزمة جديدة من التعديلات للسيارة لكزس NX.. تفاصيل

تواصل شركة لكزس اليابانية من تألقها عبر حزمة جديدة من الترقيات والتي تشمل الطراز NX والذي ينتمي إلى فئة الكروس أوفر، وتقدم هذه الترقيات عبر نسختين وهم TRD و موديليستا، حيث تنفرد كل جزمة منهما بالعديد من المفاهيم القوية، إلى جانب التجهيزات القياسية والتي تنفرد بها تلك النسخة.

تقدم السيارة لكزس NX عبر حزمة من المواصفات الفنية ومنها محرك 2500 سي سي، يستطيع ان ينتج قوة قدرها 203 حصانا، وعزم اقصى للدوران يبلغ 250 نيوتن/متر، بالاضافة إلى محرك اخر هجين ينتج قوة اجمالية قدرها 239 حصانا، مع نسخة اخرى تستمد قوتها من محرك رباعي الاسطوانات سعة 2400 سي سي تيربو، تنتج قوة قدرها 275 حصانا، وعزم اقصى للدوران يبلغ 430 نيوتن/متر.

ترقيات لكزس لنسختها NX .. حزمة موديليستا و TRD

يرتفع سعر السيارة لكزس NX مع تعديلات موديليستا بنسبة قدرها 2300 دولار، وفي حالة طلب ترقيات اخرى تتعلق بزوائد خاصة بالهيكل الخارجي سوف تصل قيمة الزيادة إلى 2600 دولارأمريكي، وتشمل التعديلات الخاصة بحزمة موديليستا، زيادة في الاطراف الخاصة بالهيكل الخارجي، مع عتبات جانبية ذات تصميم رياضي، و صادم خلفي معزز بناشر هواء انيق مدعوم بمنظومة عادم رباعي الاداء، بينما ترتكز السيارة على جنوط رياضية متعددة الاضلاع يبلغ قياسها 20 بوصة.

بينما تأتي تعديلات TRD باطلالة رياضية ايضا وتشمل هذه الباقة قيمة سعرية تتراوح بين 4400 دولار و 5400 دولار، وذلك عند طلب جنوط رياضية داكنة اللون، وفي حالة طلب نسخة ذات مقود حركة رياضية الاداء سوف يرتفع سعرها إلى 6370 دولار، وتقدم السيارة المعدلة بجنوط 20 بوصة، وشبكة امامية متعددة الفتحات الهوائية، بالاضافة إلى صادم خلفي مختلف عن النسخة السابقة وابرز ما يميزة هو قلة التفاصيل الخاصة به، إلى جانب الدعامات الجانبية والتي تتسم بتصميم بارز وغائر يمنحها المظهر الرياضي.