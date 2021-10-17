باقة 250 ألف جنيه.. 5 سيارات SUV داخل السوق المصري موديل2021.. صور

يبحث المستهلك عن سيارة تحمل موديل 2021 تلبي احتياجاته اليومية في حركة التنقل، إلى جانب العديد من التجهيزات المستخدمة، والتي تقدم على الطريقة الخاصة بكل علامة تجارية، وبين الفئات المطروحة داخل السوق المصري استطاعت فئة الـ SUV أن تنال استحسان شريحة كبيرة من محبي عالم السيارت.

ويقدم موقع "صدى البلد" قائمة بـ 5 سيارات SUV داخل السوق المصري

1 – شانجان CS15 موديل 2021

تحتوي السيارة على فرامل ABS، و EBD، وترتكز على جنوط 16 بوصة، وتضم نظام صوتي وترفيهي مكون من 4 مكبرات صوتية، ومنظومة الوسائد الهوائية AIRBAGS، وباقة من التجهيزات الأخرى مثل مثبت سرعة، وشاشة ملونة تعمل باللمس لعرض الوسائط المتعددة يبلغ قياسها 7 بوصة.

وتستمد السيارة شانجان CS15 موديل 2021 قوتها من محرك رباعي الاسطوانات سعة 1500 سي سي، قادر على إنتاج قوة 105 حصانا، وعزم أقصى للدوران يقدر بـ 145 نيوتن/متر، مقترنا بعلبة تروس أوتوماتيكية تتكون من 5 سرعات.

وتبدأ أسعار السيارة شانجان CS15 موديل 2021 داخل السوق المصري من 229.900 جنيه حتى 249.900 جنيه.

2 – ام جي ZS موديل 2021

تأتي السيارة ام جي ZS موديل 2021 بقياسات هيكيلة بلغت 4314 مم للطول، وبعرض يقدر بـ 1809 مم، وارتفاع يبلغ 1624 مم، مع مساحة تخزين خلفية تتسع إلى 495 لتر، مع تجهيزات تتعلق بالسلامة مثل فرامل EBD و ABS، و برنامج التوزن الالكتروني ESP.

وزودت السيارة ام جي ZS موديل 2021 بمحرك 4 سليندر، سعة 1500 سي سي، ينتج قوة 123 حصانا، وعزم أقصى للدوران 135 نيوتن/متر، مقترن بناقل حركة اوتوماتيكي مكون من 4 سرعات، ما يجعل السيارة تتسارع من 0 لـ 100 كم خلال 10.9 ثانية.

أسعار ام جي ZS موديل 2021 في مصر

الفئة الاولى بسعر 259.990 جنيه.

الفئة الثانية بسعر 274.990 جنيه.

الفئة الثالثة بسعر 292.990 جنيه.

3 – جاك JS3 موديل 2021

تحتوي السيارة جاك JS3 موديل 2021 على فتحة سقف كهربائية، ومستشعرات ركن لسهولة الاصطفاف، مع كاميرا خلفية، ومقود حركة مالتي فانكشن، ومكيف هواء، بالإضافة إلى شاشة ملونة تعمل باللمس لعرض الوسائط المتعددة والخرائط يبلغ قياسها 10.25 بوصة، ونظام صوتي مكون من 6 مكبرات صوتية.

ودعمت السيارة جاك JS3 موديل 2021 بمحرك 4 سيلندر رباعي الاسطوانات، سعة 1600 سي سي، ينتج قوة 115 حصانا، مع عزم اقصى للدوران 150 نيوتن/متر، مقترن بعلبة تروس أوتوماتيكية الأداء من طراز CVT، وبمعدل استهلاك للوقود يقدر بـ 6.5 لتر لكل 100 كم.

ويبلغ سعر السيارة جاك JS3 موديل 2021 بقيمة قدرها 259.900 جنيه.

4 - ساوايست DX3 موديل 2021

تتسارع السيارة ساوايست DX3 موديل 2021 من وضع السكون 0 حتى تصل إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال فترة زمنية مدتها 11.5 ثانية، مع معدل استهلاك للوقود يبلغ 6.5 لتر عندما تخوض السيارة مسافات تصل إلى 100 كم، حيث تستمد قوتها من محرك رباعي الاسطوانات سعة 1500 سي سي تيربو، ينتج قوة قدرها 156 حصانا، وعزم أقصى للدوران 225 نيوتن/مترمع ناقل حركة أوتوماتيكي مكون من 8 سرعات.

وتبدأ أسعار السيارة ساوايست DX3 موديل 2021 داخل السوق المصري من 289 ألف جنيه وحتى 357 ألف جنيه.

5 – رينو داستر موديل 2021

ترتكز السيارة رينو داستر موديل 2021 على جنوط 16 بوصة، وتضم شاشة ملونة تعمل باللمس يبلغ قياسها 7 بوصة، مع نظام صوتي وترفيهي، وفرامل ABS، و EBD، وخاصية المساعدة على تجاوزر المرتفعات، ومنظومة الوسائد الهوائية AIRBAGS.

وتستمد السيارة رينو داستر موديل 2021 قوتها من محرك 4 سليندر، رباعي الاسطوانات سعة 1600 سي سي، يستطيع ان ينتج قوة قدرها 115 حصانا، وعزم اقصى للدوران 156 نيوتن/متر، مع ناقل حركة مكون من 6 سرعات، مق قوة تسارع من 0 لـ 100 كم خلال 11.9 ثانية.

أسعار السيارة رينو داستر موديل 2021

الفئة الأولى بسعر 288 ألف جنيه.

الفئة الثانية بسعر 318 ألف جنيه.

الفئة الثالثة بسعر 348 ألف جنيه.