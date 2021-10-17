في عيد ميلاد سليمان عيد.. قصة سيارة مرسيدس قادها مع الزعيم عادل إمام

كوميديا من نوع خاص، خفة الظل تلازمه في أي ظهور له بالرغم من تجسيده للأدوار الثانوية فقط، إلا أن هذه الأدوار تترك بصمة خاصة في أذهان المشاهد وكأنه البطل الرئيسي لهذا العمل، إنه الفنان الكوميدي سليمان عيد الذي تحل اليوم الـ 17 من شهر أكتوبر ذكرى ميلاده الثالث والخمسين، و لأنه يوم مولده فلنتذكر سويًا احد اهم أدواره برفقة زعيم الفن عادل إمام في مسلسل " فلانتينو ".

مسلسل فلانتينو

"عاطف السائق الأمين وكاتم أسرار فلانتينو بيه " كانت هذه هي الشخصية التي قام بتجسيدها الفنان سليمان عيد، السائق الخاص بفلانتينو بيه وهو الشخصية الرئيسية التي دارت حولها احداث المسلسل وهو الذي قام بدوره الزعيم عادل إمام، حيث كان يمتلك فلانتينو سلسلة من المدارس الخاصة الناجحة والتي تحمل نفس اسمه، وكان دائمًا ما يحاول ابن اخته عاصم " حمدي الميرغني " التقرب من خاله للحصول على جزء من أمواله، وذلك عن طريق محاولة معرفة أخباره من سائقه الأمين عاطف.

مسلسل فلانتينو

ولأن فلانتينو يعد من أكبر رجال الاعمال فبالطبع اتسمت سيارته بالفخامة والترف والتي كان يقودها دائمًا سائقه الأمين عاطف، ولأنها سيارة فارهة فقد كانت من إنتاج الشركة الألمانية العريقة مرسيدس بنز MERCEDES BENZ، التي تأسست في العام 1926 على يد مبتكري أول سيارة تحتوي على محرك يعمل بالوقود ألا وهم كارل بنز و جوتليب دايملر و فيلهلم مايباخ.

مسلسل فلانتينو

و كان عاطف يقود السيارة مرسيدس بنز MERCEDES BENZ، من الطراز الانيق الذي يتسم هيكله الخارجي بالكلاسيكية MERCEDES BENZ W221k من فئة سيارات النجمة الألمانية الشهيرة التي تحمل اسم S – CLASS ، موديل عام 2013، هذا الطراز الذي صنعته مرسيدس ليكمل مسيرة سابقه W220، ولكنه يختلف من حيث حجم الهيكل الخارجي فهو اكبر نسبيًا، و أيضًا كبر المساحة الداخلية لهذا الطراز ورحابته.

مسلسل فلانتينو

استمدت السيارة MERCEDES BENZ W221، قوتها من عدة خيارات من المحركات، منهم ما يتكون من 6 أسطوانات بسعة 3.0 لتر، 3.5 لتر، وآخر يتكون من 8 أسطوانات بسعة 4.7 لتر، و 5.5 لتر، و 6.2، وثالث يتكون من 12 أسطوانة 5.5 لتر، و 6.0 لتر، وجميع محركاتها تتصل بنوعين من نواقل الحركة كلاهما أوتوماتيكي الأداء الأول من 5 سرعات والثاني من 7 سرعات.

مسلسل فلانتينو

يُذكر أن مسلسل فلانتينو للزعيم عادل إمام كان قا شارك بطولته مجموعة من اهم نجوم الفن وبرفقتهم الفنان سليمان عيد، ويأتي من بينهم " دلال عبد العزيز، بدرية طلبة، حمدي الميرغني، طارق الإبياري، وفاء صادق، رانيا محمود يس، إنعام الجريتلي، رضا إدريس، هدى المفتي، محمد الكيلاني، سمير صبري، هادي الجيار، إبراهيم فرح، جميل برسوم، عمرو وهبة، أحمد فريد، نهير أمين، مصطفى هريدي، صفاء جلال، داليا البحيري، محسن منصور، عبد الرحيم حسن، محمد التاجي، حسن العدل "، ومن تأليف أيمن بهجت قمر، و إخراج رامي إمام، وتم إذاعة أولى حلقات مسلسل فلانتينو عبر الشاشات الصغيرة لأول مرة في 24 إبريل من العام 2020.