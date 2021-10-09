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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

محمد هنيدي: أنا معجب بأعمال سليمان عيد على التيك توك

صدى البلد

قال الفنان سليمان عيد، إنه يعرف الفنان محمد هنيدي منذ وقت طويل و كان ساكن معه في نفس المنطقة، قائلاً:" أتعرفنا في الجامعة و أول مرة أشوفه كان مع عمرو عبد الجليل وواحد صاحبنا وافتكرته أخوه الصغير" .

 

ومن جانبه قال هنيدي، خلال حواره مع الإعلامية مني الشاذلي مقدمة برنامج "معكم"،:" أنا معجب بأعمال سليمان عيد علي التيك توك، مردفا:" عامل شغل حلو أوي هو وكريم محمود عبد العزيز".

 

واوضح محمد هنيدي، أنه كان في كلية حقوق و كان معه الفنان خالد الصاوي و المؤلف أحمد عبدالله و الفنان خالد صالح و طارق عبد العزيز و مجموعة كبيرة أخرى من الممثلين .

محمود عبد العزيز خالد الصاوي محمد هنيدي منى الشاذلى تيك توك

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