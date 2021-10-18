عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

الميكانيكى بيقولك .. لقائدي السيارات أهم 5 أشياء لحالات الطوارىء

الميكانيكي بيقولك
الميكانيكي بيقولك .. لقائدي السيارات اهم 5 اشياء

في كثير من الأحوال يقع قائدي السيارات في بعض المشكلات، سواء كانت بصورة متفاوته او بشكل مفاجيء، مما تتسبب لهم في حالة من الانزعاج الكبير، وخاصة إذا كان هذا الموقف قد تعرض له للمرة الأولى، ولكن عند خوض الكثير من هذه التجارب سوف يصبح الامر اقل خوفًا، حيث يتعامل معه بصورة احترافية بعض الشيء، وبشكل عام هناك بعض الادوات اللازمة التي تكون بمثابة يد الانقاذ في هذه المواقف، وذلك لكي تتغلب على تلك الامور.

 

يقدم موقع "صدى البلد" الاخباري اهم 5 اشياء لابد ان تكون داخل سيارتك لحمايتك من المخاطر المفاجئة.

 

-  وسائل الانقاذ لحماية قائدي السيارات 

 

1 – من الممكن ان تتعرض سيارتك إلى مشكلة مفاجئة وهي نفاذ طاقة البطارية الكهربائية، وفي هذه الحالة يجب أن يكون في حوذتك كابلات امداد الطاقة، والتي يتم توصيلها بمركبة اخرى لاخذ شحنة اضافية تقوم بامداد سياراتك بالكهربائية المناسبة لاتمام عملية تفعيل المحرك.

 

2 – قد تتعرض ايضا سيارتك لعطل ينتج عنه التوقف التام للسيارة، وفي هذه الحالة قد تحتاج إلى عنصر مساعدة هام وهو "حبل" أو "سلية" والتي تساعد على جر سيارتك عن طريق قطرها بواسطة مركبة اخرى، ويفضل أن تكون هذه القطعة محكمة الغلق، لضمان عدم افلاتها واتمام العملية بنجاح.

 

3 – في حالة توقف السيارة أو المرور بعطل فني بالاوقات المسائية، يجب ان يكون معك كشاف قوي للطواري، ليمنحك اضاءة مناسبة تجعلك تتعامل بشكل مثالي للخروج من هذه الازمة.

 

4 – عند تعرض احد اطارات السيارة لمشكلة ما، سواء كانت تتعلق بنفاذ مستوى الهواء أو التلف، فيجب أن تكون على جاهزية تامة للتعامل مع هذا الموقف، وذلك من خلال منفاخ الطواريء والذي يتم توصيلة بالدائرة الكهربائية، أو عن طريق قتناء المعدات اللازمة مثل الكوريك و الادوات المعدنية للفك والتركيب.

 

5 – من الضروريات ايضا والتي يجب أن تكون مع قائد المركبة بشكل دائم هي طفاية الحريق، و حقيبة الاسعافات الاولية، مع الاطمئنان على حالتهم العامة وتاريخ صلاحيتهم، وذلك لدورهما الكبير في حالات الانقاذ.

السيارات قائدي السيارات حماية قائدي السيارات توقف السيارة إطارات السيارة

ترشيحاتنا

لمدة 6 أيام.. غلق شارع البحر الأعظم القادم من المنيب والمتجه لنفق عباس

طلب مهم من الصحة السعودية إلى المواطنين

بعد 12 يوما من مغامرة في الفضاء.. طاقم الفيلم الروسي يعود إلى الأرض.. فيديو

مؤسس تويتر يعتزم إنشاء بناء نظام تعدين للبيتكوين

دعاء قبل النوم يحفظك من الكوابيس

14.6 % نموا بشحنات الأجهزة المنزلية الذكية في الصين خلال العام الجاري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نهاية العالم.. أنباء عن سقوط سفينة سياح سعودية من قمة جبل فهرين

من 1 ديسمبر.. ربط تقديم الخدمات الحكومية للمواطنين بشهادة تلقي لقاح كورونا

شاهد.. عريس يحمل أخت العروس ذات القدرات بدلًا منها في ليلة الزفاف|فيديو

البترول: تطوير معامل التكرير يمكننا من إنتاج بنزين متعدد الجودات

كيف سيتم التعرف على الموظفين والمواطنين الحاصلين على لقاح كورونا؟.. الحكومة تجيب

الحكومة: قرارات رادعة للموظفين وطلاب الجامعات الممتنعين عن تلقي لقاح كورونا.. تفاصيل

انسى التجديد.. رسالة شديدة اللهجة من شوبير لموسيماني ومحمد شريف

بطريقة سهلة.. كيف تحسب معاشك فى قانون التأمينات والمعاشات الجديد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نجوم الفن حاضرون من أجل ريش بمهرجان الجونة

درة بعد وصفها بأيقونة الموضة: أكمل مسيرة فناني الزمن الجميل | خاص

اعتبرها أصناما.. شاب فلسطيني يحطم تماثيل تاريخية بأحد ميادين رام الله |فيديو

نهاية العالم.. أنباء عن سقوط سفينة سياح سعودية من قمة جبل فهرين

فيديو

فلتت من حسن أبو الروس في الجونة.. ونار الغيرة تسيطر على زوجته

حقيقة ضرب دوللي شاهين وحادث وائل كفوري.. آخر التطورات.. فيديو

نسخة فريدة.. معلومات لا تعرفها عن مصحف أهداه شيخ الأزهر لـ السيسي

علماء الشرق والغرب ..هؤلاء استشهد بهم شيخ الأزهر في المولد النبوي

المزيد

ساحة رأي

داليا السبع تكتب: الفنون بين الأصالة والتعري

د. دينا أحمد على تكتب: الزراعة الرقمية في ظل كورونا

رمضان البيه يكتب: فأسألوا أهل الذكر

سيد الطاهر يكتب: «الغاز».. مستقبل مصر القادم

د. فتحي حسين يكتب: دور الجامعات المصرية في التنمية 

المستشار محمد البياع يكتب: أول وثيقة قانونية وضعها النبي محمد قبل 14 قرنًا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

«الصراع الدولى من أجل السلام الدائم»: تعميق إشكالية الناتو والدفاع الأوروبى

د.على ثابت

مسلمون ضد الإسلام

إسلام كمال

هل تفجر أمريكا إسرائيل؟!

د. محمد مبروك

جماهير المهرجانات الشعبية في قاعة الأوبرا!

إبراهيم شعبان

انتخابات العراق.. رجالات إيران يتبادلون المواقع

أحمد فرغلى رضوان

اليوتيوبر والأنفلونسر يتفوقون على السينما!

د . مجدى بدران

الآثار الجانبية للمسكنات والمضادات الحيوية

إلهام أبو الفتح

يا رب

اﻟﻤﺰﻳﺪ