الميكانيكى بيقولك .. لقائدي السيارات أهم 5 أشياء لحالات الطوارىء

في كثير من الأحوال يقع قائدي السيارات في بعض المشكلات، سواء كانت بصورة متفاوته او بشكل مفاجيء، مما تتسبب لهم في حالة من الانزعاج الكبير، وخاصة إذا كان هذا الموقف قد تعرض له للمرة الأولى، ولكن عند خوض الكثير من هذه التجارب سوف يصبح الامر اقل خوفًا، حيث يتعامل معه بصورة احترافية بعض الشيء، وبشكل عام هناك بعض الادوات اللازمة التي تكون بمثابة يد الانقاذ في هذه المواقف، وذلك لكي تتغلب على تلك الامور.

يقدم موقع "صدى البلد" الاخباري اهم 5 اشياء لابد ان تكون داخل سيارتك لحمايتك من المخاطر المفاجئة.

- وسائل الانقاذ لحماية قائدي السيارات

1 – من الممكن ان تتعرض سيارتك إلى مشكلة مفاجئة وهي نفاذ طاقة البطارية الكهربائية، وفي هذه الحالة يجب أن يكون في حوذتك كابلات امداد الطاقة، والتي يتم توصيلها بمركبة اخرى لاخذ شحنة اضافية تقوم بامداد سياراتك بالكهربائية المناسبة لاتمام عملية تفعيل المحرك.

2 – قد تتعرض ايضا سيارتك لعطل ينتج عنه التوقف التام للسيارة، وفي هذه الحالة قد تحتاج إلى عنصر مساعدة هام وهو "حبل" أو "سلية" والتي تساعد على جر سيارتك عن طريق قطرها بواسطة مركبة اخرى، ويفضل أن تكون هذه القطعة محكمة الغلق، لضمان عدم افلاتها واتمام العملية بنجاح.

3 – في حالة توقف السيارة أو المرور بعطل فني بالاوقات المسائية، يجب ان يكون معك كشاف قوي للطواري، ليمنحك اضاءة مناسبة تجعلك تتعامل بشكل مثالي للخروج من هذه الازمة.

4 – عند تعرض احد اطارات السيارة لمشكلة ما، سواء كانت تتعلق بنفاذ مستوى الهواء أو التلف، فيجب أن تكون على جاهزية تامة للتعامل مع هذا الموقف، وذلك من خلال منفاخ الطواريء والذي يتم توصيلة بالدائرة الكهربائية، أو عن طريق قتناء المعدات اللازمة مثل الكوريك و الادوات المعدنية للفك والتركيب.

5 – من الضروريات ايضا والتي يجب أن تكون مع قائد المركبة بشكل دائم هي طفاية الحريق، و حقيبة الاسعافات الاولية، مع الاطمئنان على حالتهم العامة وتاريخ صلاحيتهم، وذلك لدورهما الكبير في حالات الانقاذ.