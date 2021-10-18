باتريك كلويفرت: محمد صلاح هدف لأي مدير فني.. وميسي موهبة لا تعوض

قال باتريك كلويفرت، نجم منتخب هولندا ونادي برشلونة الأسبق، إن النجم المصري محمد صلاح، مهاجم ليفربول، لاعب يتمناه أي مدير فني في الوقت الحالي.

وأضاف كلويفرت، خلال تصريحات لبرنامج «جمهور التالتة» المذاع على قناة «أون تايم سبورتس 2»: «محمد صلاح لاعب أكثر من رائع ومتميز وبالتأكيد هو من أحد أفضل اللاعبين على مستوى العالم».

وأكد كلويفرت: «كل مدير فني في العالم يتمنى ضم محمد صلاح لكن أنا وغيري تعود على مشاهدته مع ليفربول ومن الصعب رؤيته يرحل عن الفريق».

وعن جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم، قال كلويفرت: «أتوقع أن ليفاندوفسكي يمكنه الفوز بجائزة أفضل لاعب ويمكنه الحصول على لقب دوري الأبطال».

وأضاف لاعب برشلونة السابق: «ميسي أعظم لاعب في العالم، وحقق العديد من الألقاب لبرشلونة، وليس من السهل أن تعوض لاعبا بحجمه».

وتابع: «رحيله عن البارسا من أصعب القرارات عليه شخصيا وعلى النادي، الذي يحتاج لاستعادة الثقة بعد مغادرة ميسي.. وكومان بحاجة لبعض الوقت مع الفريق، لكنه الرجل المناسب حاليا».