عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

باتريك كلويفرت: محمد صلاح هدف لأي مدير فني.. وميسي موهبة لا تعوض

محمد صلاح
محمد صلاح

قال باتريك كلويفرت، نجم منتخب هولندا ونادي برشلونة الأسبق، إن النجم المصري محمد صلاح، مهاجم ليفربول، لاعب يتمناه أي مدير فني في الوقت الحالي.

وأضاف كلويفرت، خلال تصريحات لبرنامج «جمهور التالتة» المذاع على قناة «أون تايم سبورتس 2»: «محمد صلاح لاعب أكثر من رائع ومتميز وبالتأكيد هو من أحد أفضل اللاعبين على مستوى العالم».

وأكد كلويفرت: «كل مدير فني في العالم يتمنى ضم محمد صلاح لكن أنا وغيري تعود على مشاهدته مع ليفربول ومن الصعب رؤيته يرحل عن الفريق».

وعن جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم، قال كلويفرت: «أتوقع أن ليفاندوفسكي يمكنه الفوز بجائزة أفضل لاعب ويمكنه الحصول على لقب دوري الأبطال».

وأضاف لاعب برشلونة السابق: «ميسي أعظم لاعب في العالم، وحقق العديد من الألقاب لبرشلونة، وليس من السهل أن تعوض لاعبا بحجمه».

وتابع: «رحيله عن البارسا من أصعب القرارات عليه شخصيا وعلى النادي، الذي يحتاج لاستعادة الثقة بعد مغادرة ميسي.. وكومان بحاجة لبعض الوقت مع الفريق، لكنه الرجل المناسب حاليا».

باتريك كلويفرت ونادي برشلونة محمد صلاح ليفربول

ترشيحاتنا

أحمد دياب : 10 كاميرات حد أدنى لنقل المباراة الواحدة

بتصميم جديدة وفريد من نوعه.. شاهد بوجاتي لافواتور نوار

غرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه.. عقوبة الصيد بالمناطق المحظورة

سعر بيع وشراء الريال السعودي في مصر اليوم الإثنين 18- 10- 2021

مصرع 3 أشخاص في تحطم مروحية جنوب غرب ألمانيا

بعد قبلة الخد والصور الرومانسية.. زوجة زيدان تخطف الأنظار بجمالها على ريد كاربت| شاهد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نهاية العالم.. أنباء عن سقوط سفينة سياح سعودية من قمة جبل فهرين

شاهد.. عريس يحمل أخت العروس ذات القدرات بدلًا منها في ليلة الزفاف|فيديو

البترول: تطوير معامل التكرير يمكننا من إنتاج بنزين متعدد الجودات

من 1 ديسمبر.. ربط تقديم الخدمات الحكومية للمواطنين بشهادة تلقي لقاح كورونا

انسى التجديد.. رسالة شديدة اللهجة من شوبير لموسيماني ومحمد شريف

هل سيتم رفع أسعار التذاكر؟.. أحمد عبادة مدير العمليات بشركة تذكرتي يكشف تفاصيل عودة الجماهير.. فيديو

بطريقة سهلة.. كيف تحسب معاشك فى قانون التأمينات والمعاشات الجديد

بعد فيديوهاته مع دينا الشربيني.. زوجة حسن أبو الروس تلغي متابعته

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نجوم الفن حاضرون من أجل ريش بمهرجان الجونة

درة بعد وصفها بأيقونة الموضة: أكمل مسيرة فناني الزمن الجميل | خاص

اعتبرها أصناما.. شاب فلسطيني يحطم تماثيل تاريخية بأحد ميادين رام الله |فيديو

نهاية العالم.. أنباء عن سقوط سفينة سياح سعودية من قمة جبل فهرين

فيديو

فلتت من حسن أبو الروس في الجونة.. ونار الغيرة تسيطر على زوجته

حقيقة ضرب دوللي شاهين وحادث وائل كفوري.. آخر التطورات.. فيديو

نسخة فريدة.. معلومات لا تعرفها عن مصحف أهداه شيخ الأزهر لـ السيسي

علماء الشرق والغرب ..هؤلاء استشهد بهم شيخ الأزهر في المولد النبوي

المزيد

ساحة رأي

داليا السبع تكتب: الفنون بين الأصالة والتعري

د. دينا أحمد على تكتب: الزراعة الرقمية في ظل كورونا

رمضان البيه يكتب: فأسألوا أهل الذكر

سيد الطاهر يكتب: «الغاز».. مستقبل مصر القادم

د. فتحي حسين يكتب: دور الجامعات المصرية في التنمية 

المستشار محمد البياع يكتب: أول وثيقة قانونية وضعها النبي محمد قبل 14 قرنًا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

«الصراع الدولى من أجل السلام الدائم»: تعميق إشكالية الناتو والدفاع الأوروبى

د.على ثابت

مسلمون ضد الإسلام

إسلام كمال

هل تفجر أمريكا إسرائيل؟!

د. محمد مبروك

جماهير المهرجانات الشعبية في قاعة الأوبرا!

إبراهيم شعبان

انتخابات العراق.. رجالات إيران يتبادلون المواقع

أحمد فرغلى رضوان

اليوتيوبر والأنفلونسر يتفوقون على السينما!

د . مجدى بدران

الآثار الجانبية للمسكنات والمضادات الحيوية

إلهام أبو الفتح

يا رب

اﻟﻤﺰﻳﺪ