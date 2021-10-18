سيد معوض: ابني أحرف مني.. وهذا الهدف لا أنساه أبدا.. فيديو

عبر سيد معوض لاعب الأهلي السابق ومنتخب مصر عن سعادته الكبيرة بالكلام الذي يسمعه من الكثيرين والإشادة البالغة بما يقدمه نجله عمر من مستويات رائعة مع أشبال الأهلي، وذلك عندما سُئل من قبل الإعلامي كريم رمزي مقدم برنامج رقم 10 المذاع على القناة الأولى المصرية عن ابنه عمر في ظل حديث الكثير عنه؟، قائلاً: عمر من مواليد 2006، وهو يلعب في ناشئين الأهلي في مركز الجناح سواء الأيمن أو الأيسر، لكنه يلعب غالباً علي الطرف الأيمن نظراً لأنه لاعب أعسر.

وبسؤاله: منْ الأحرف أنت أم هو؟

أجاب ضاحكاً: اللي شافني وأنا صغير يعرف أني كنت حريف أوي، لكن عامة عمر أحرف مني وإن شاء الله سيكون له مستقبل كبير.

وعن سؤاله: عن أكتر هدف سجله ولا ينساه ؟

أجاب: هناك هدفان سجلتهم في مباراة واحدة في البطولة العربية، ولا أنسهم، لأنه شئ نادر أن أسجل هدفين في مباراة واحدة.

وفي ختام حديثه، أثنى كثيراً على قرار عودة الجماهير للملاعب في الموسم الكروي الجديد .

قائلا: عودة الجماهير للملاعب عودة مهمة وهتفرق بشدة مع اللاعيبة في التوقيت الحالي سواء في الأداء أونتائج المباريات، وهو ما سوف ينعكس بالإيجاب على شخصية اللاعبين في الملعب أو خارجه.