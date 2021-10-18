شاهد.. تلاوة مباركة لسورة “الضحى” من القارئ محمد محمد الطبلاوي

قدم الشيخ محمد محمد الطبلاوي ، قرأة قرآنية عطرة من سورة الضحى ، بمناسبة الاحتفالات بالمولد النبوي الشريف .

وقال الشيخ " محمد محمد الطبلاوي " ، خلال لقائه لـ برنامج " صباح الخير يا مصر ، والمذاع على فضائية " القناة الأولى " ، إنه تأثر بالشيخ الطبلاوي جدا من عمر صغير ، مسترسلا : " كنت مشدودا بسماع صوته جدا " .

ومن جانبه روى الشيخ والمبتهل مصطفى الفشني ، عن قصة تأثره بالشيخ " طه الفشني " ، موضحا أنه نشأ في أسرة قرآنية ، ومتربية على الابتهال والقرآن .

أين ولد الرسول وأين توفي

أين ولد الرسول وأين توفي ، ورد فيه أنه قد وُلد النبي -صلَّى الله عليه وسلَّم- في شِعب بني هاشم، في بيت والده عبد الله بمكّة المكرّمة، ومن الشواهد على ولادته في عام الفيل قول قيس بن مخرمة: "ولدت أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفيل"، وحديث النبي -صلى الله عليه وسلَّم- عندما قام أعرابيٌّ فسأله عن صيام يوم الإثنين؛ فأجابه النبيّ بقوله: «ذَاكَ يَوْمٌ وُلِدْتُ فِيهِ، وَيَوْمٌ بُعِثْتُ، أَوْ أُنْزِلَ عَلَيَّ فِيهِ».

أين ولد الرسول وأين توفي ، ورد فيه أنه تُوفّي النبيّ -صلّى الله عليه وسلّم- يوم الاثنين الثاني عشر من ربيع الأوّل،في العام الحادي عشر للهجرة، أي ما يوافق العام 633 ميلادي من شهر حزيران، وكان له -صلّى الله عليه وسلّم- من العُمر ثلاثة وستون عاماً.

أين ولد الرسول وأين توفي ، ورد فيه أنه قد خُلِّد موته علامةً من أشراط الساعة، ودليل ذلك ما رواه الإمام البخاريّ عن عوف بن مالك الأشجعيّ أنّه قال: «أَتَيْتُ النبيَّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ في غَزْوَةِ تَبُوكَ وهو في قُبَّةٍ مِن أَدَمٍ، فَقالَ: اعْدُدْ سِتًّا بيْنَ يَدَيِ السَّاعَةِ: مَوْتِي...»، وكانت وفاة النبي -صلّى الله عليه وسلّم- في المدينة المنورة، في حُجرة السيدة عائشة -رضي الله عنها-، بل جاء بالخبر الصحيح أنّه قُبض -عليه الصلاة والسلام- ورأسه على فخذ عائشة رضي الله عنها.