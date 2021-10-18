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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

شاهد.. تلاوة مباركة لسورة “الضحى” من القارئ محمد محمد الطبلاوي

الشيخ محمد محمد
الشيخ محمد محمد الطبلاوي

قدم الشيخ محمد محمد الطبلاوي ، قرأة قرآنية عطرة من سورة الضحى ، بمناسبة الاحتفالات بالمولد النبوي الشريف .

وقال الشيخ " محمد محمد الطبلاوي " ، خلال لقائه لـ برنامج " صباح الخير يا مصر   ، والمذاع على فضائية " القناة الأولى " ، إنه تأثر بالشيخ الطبلاوي جدا من عمر صغير ، مسترسلا : " كنت مشدودا بسماع صوته جدا " . 

ومن جانبه روى الشيخ والمبتهل مصطفى الفشني ، عن قصة تأثره بالشيخ " طه الفشني " ، موضحا أنه نشأ في أسرة قرآنية ، ومتربية على الابتهال والقرآن .

أين ولد الرسول وأين توفي
أين ولد الرسول وأين توفي ، ورد فيه أنه قد وُلد النبي -صلَّى الله عليه وسلَّم- في شِعب بني هاشم، في بيت والده عبد الله بمكّة المكرّمة، ومن الشواهد على ولادته في عام الفيل قول قيس بن مخرمة: "ولدت أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفيل"، وحديث النبي -صلى الله عليه وسلَّم- عندما قام أعرابيٌّ فسأله عن صيام يوم الإثنين؛ فأجابه النبيّ بقوله: «ذَاكَ يَوْمٌ وُلِدْتُ فِيهِ، وَيَوْمٌ بُعِثْتُ، أَوْ أُنْزِلَ عَلَيَّ فِيهِ».

أين ولد الرسول وأين توفي ، ورد فيه أنه تُوفّي النبيّ -صلّى الله عليه وسلّم- يوم الاثنين الثاني عشر من ربيع الأوّل،في العام الحادي عشر للهجرة،  أي ما يوافق العام 633 ميلادي من شهر حزيران،  وكان له -صلّى الله عليه وسلّم- من العُمر ثلاثة وستون عاماً.

أين ولد الرسول وأين توفي ، ورد فيه أنه قد خُلِّد موته علامةً من أشراط الساعة، ودليل ذلك ما رواه الإمام البخاريّ عن عوف بن مالك الأشجعيّ أنّه قال: «أَتَيْتُ النبيَّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ في غَزْوَةِ تَبُوكَ وهو في قُبَّةٍ مِن أَدَمٍ، فَقالَ: اعْدُدْ سِتًّا بيْنَ يَدَيِ السَّاعَةِ: مَوْتِي...»، وكانت وفاة النبي -صلّى الله عليه وسلّم- في المدينة المنورة، في حُجرة السيدة عائشة -رضي الله عنها-، بل جاء بالخبر الصحيح أنّه قُبض -عليه الصلاة والسلام- ورأسه على فخذ عائشة رضي الله عنها.

الشيخ محمد محمد الطبلاوي لمولد النبوي الشريف سورة الضحى محمد الطبلاوي توك شو

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