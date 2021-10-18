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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

ضمن مبادرة عشان صحتك..

مفيش انتظار.. الرعاية الصحية بالإسماعيلية: إنجاز 512 حالة من مختلف التخصصات الجراحية

مبادرة عشان صحتك..
مبادرة عشان صحتك.. مفيش إنتظار

قال الدكتور أحمد بسيوني، مدير فرع هيئة الرعاية الصحية بالإسماعيلية، إن أهداف  هيئة الرعاية الصحية هي القضاء على معاناة المواطن المصرى بإنتظار عمليات جراحية كانت تتسم بعمليات نادرة، مشيرا إلى أنه بدعم القيادة السياسية تم توفير كم كبير من التجهيزات المادية واللوجيستية والقوة البشرة لتلك الحالات.

 

وأضاف أحمد بسيوني خلال حواره عبر زووم ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أنه كان هناك تحدي كبير جدا للرعاية فى وضع نظام ثابت وألية واضحة وصريحة لعدم وجود أى حالة إنتظار على مدار شهور فى عملية خطيرة.

 

وتابع أن الرعاية الصحية بالإسماعيلية قامت بحصر الحالات المرضية التي تحتاج لتدخل جراحي لأى تخصص ممكن أو موقع جغرافي، وبالفعل تم تحقيق ذلك وبدء حملة "عشان صحتك.. مفيش إنتظار" على جميع المستشفيات التابعة للهيئة بالمحافظة.

 

وأشار إلى أنه تم وضع خطة بإدارة المستشفيات مع الهيئة بالإسماعيلية وتحديد نسب العمليات الجراحية لتوفير الأطقم الطبية، لافتا إلى أنه تم إنجاز عدد 512 حالة من مختلف التخصصات الجراحية، أغلبها كانت جراحات مخ وأعصاب وجراحات أوعية دموية وأطفال متقدمة ومسالك بولية وأنف وأذن وغيرها.

هيئة الرعاية الصحية الاسماعيلية المواطن المصري عمليات جراحية حصر الحالات المرضية

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