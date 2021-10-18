Halloween Kills يحقق 50 مليون دولار في عطلته الأسبوعية الأولى بأمريكا

حقق فيلم الرعب الجديد Halloween Kills ، أكثر من 50 مليون دولار في البوكس أوفيس الأمريكي بنهاية عطلته الأسبوعية الأولى، وهي الأرقام التي كانت متوقعة له من قبل خراء الصناعة، ما يمنح الآخرين الأمل في انتعاشة السينما في فصل الخريف بحسب موقع فاريتي.

ومن المقرر طرح فيلم Halloween Kills في السينمات العالمية بالتزامن مع احتفالات الهالويين السنوية، بدءا من يوم 21 أكتوبر الجاري، أي بعد أسبوع من طرحه في أمريكا.

العرض الخاص

حضرت الممثلة الأمريكية جيمي لي كرتيس العرض الخاص لفيلمها الجديد Halloween Kills، الأربعاء الماضي، مرتدية فستانا تنكريا مستوحى من زي والدتها جانيت لي التي ظهرت بها في فيلم الرعب الكلاسيكي Psycho.

وتألقت جيمي لي كرتيس مع أبطال فيلم Halloween Kills في هوليوود على السجادة السوداء مرتدية باروكة شعر أشقر وفستان أزرق.

وقالت جيمي لي كرتيس عن فيلمها الجديد إنه يعبر عن عراك بين الخير المطلق مقابل الشر، ويشهد الفيلم عودة مايكل مايرز الشخصية المرعبة الشهيرة.

قصة الفيلم

وتقدم الممثلة الأمريكية الشهيرة جيمي لي كرتيس شخصيتها الشهيرة لوري سترود في فيلم يبدو أنه أكثر رعبا من نسخته السابقة وهو Halloween Kills الذي تواجه فيه القاتل المتسلسل مايكل مايرز.

Halloween Kills هو الفيلم الذي يشهد تكملة أحداث الجزء السابق الذي عرض عام 2018 باسم Halloween، واقتربت مشاهدات التريلر الرسمي له من تحقيق 6 ملايين مشاهدة خلال أقل من أسبوعين على طرحه.

نسخة 2018 من فيلم Halloween حققت إيرادات في افتتاحية عرضها بحوالي 76 مليون دولار، ووصلت إيراداته مجمعة إلى حوالي 159 مليون دولار في الولايات المتحدة و255 على مستوى العالم.

الفيلم الذي يخرجه ديفيد جرين نال إعجاب النقاد والجمهور ما شجع فريق العمل على تقديم نسخة جديدة منه باسم Halloween Kills.

واعتقدت لوري في أحداث النسخة الماضية من فيلم Halloween Kills أنها قضت على القاتل المتسلسل مايكل مايرز لكنه في الحقيقة تمكن من تحرير نفسه من الفخ الذي أعدته له، ويستأنف هوايته المفضلة في سفك الدماء، فتتصدى هي له مرة أخرى.

وقررت إدارة مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي، منح الممثلة الأمريكية جيمي لي كرتيس جائزة الأسد الذهبي الفخرية هذا العام تقديرا لمسيرتها الفنية والإنجاز مدى الحياة.

وعرض مهرجان فينيسيا، سلسلة أفلام الرعب Halloween التي اشتهرت بها جيمي لي كرتيس التي تبلغ من العمر 62 .