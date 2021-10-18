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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

زي النهاردة العرض الأول

34 سنة على ليالي الحلمية.. ماذا لو وافق محمود ياسين وسعيد صالح على أدوار البطولة؟.. وفردوس عبد الحميد وآثار الحكيم أبرز المنسحبات "نوستالجيا"

ليالى الحلمية
ليالى الحلمية

فى مثل هذا اليوم من 34 عاماً، عرضت الحلقة الأولى من الموسم الأول للمسلسل الشهير ليالى الحلمية، والذى يعد أيقونة من أيقونات الدراما المصرية. 

 

كان العرض الأول لمسلسل "ليالى الحليمة" فى تمام الساعة الساعة السابعة والنصف مساءً، والمثير فى الأمر أن الجزء الأول من العمل لم يعرض خلال شهر رمضان الكريم، وقد تكون من 18 حلقة، وبعد نحاجه الكبير تم عرض الأجزاء الثالثة من العمل خلال شهر رمضان الكريم. 

بوستر العمل 

مسلسل ليالى الحلمية من تأليف أسامة أنور عكاشة وإخراج إسماعيل عبد الحافظ ، واللذان قدما من المسلسل 5 أجزاء وبلغت عدد حلقات المواسم 155 حلقة، حيث إن الجزء الثانى من العمل تكون من 25 حلقة بينما بلغ عدد حلقات الجزء الثانى 30 حلقة ، والجزء الرابع 42 حلقة، والجزء الخامس 45 حلقة. 

 

مسلسل ليالى الحلمية تم تقديم جزء سادس منه من تأليف أيمن بهجت قمر وعمرو محمود ياسين وتكون من 30 حلقة، إلا أنه تعرض للانتقادات بسبب أن العمل لم يكن على نفس المستوى الفنى الذى قدمه صناعه الراحلون. 

 

اعتذارات وانسحابات بالجملة:

 

الجزء الأول من ليالى الحليمة احتوى على عدد كبير من النجوم أبرزهم يحيى الفخرانى وصفية العمرى وصلاح السعدنى وهدى سلطان وفردوس عبد الحميد .

 

وكان من المقرر أن يلعب دور العمدة الذى قام ببطولته الفنان صلاح السعدنى  ضمن أحداث مسلسل ليالى الحلمية ، الفنان الراحل سعيد صالح ، إلا أنه اعتذر بسبب ارتباطه بالمسرح، وقد كان سعيد صالح فى تلك الفترة لا يحبذ الظهور تليفزيونياً ، فقد كان عاشقاَ للمسرح. 

صلاح السعدنى 
صلاح السعدنى 

 

 

أما شخصية سليم بيه فكان المرشح الأول لتأديتها الفنان محمود ياسين الذي اعتذر عن أدائها، فتم ترشيح الفنان محمود عبدالعزيز الذي اعتذر هو الآخر ليتم الاستقرار فى النهاية على  الفنان يحيى الفخراني.

 

محمود ياسين 
يحيى الفخرانى 

 

 

قامت الفنانة فردوس عبد الحميد بالانسحاب من استكمال دورها فى الجزء الثانى من مسلسل ليالى الحلمية  بسبب طلبها تغيرات فى الدور، وقد أعلنت بعد سنوات ندمها على تلك الخطوة، وقامت بالدور بدلاً منها الفنانة القديرة محسنة توفيق، والتى ظلت تؤدى الدور حتى الجزء الخامس، قبل أن تعتذر عن الانضمام الجزء السادس، وأدت الدور الفنانة سميرة عبد العزيز. 

 

شهد الجزء الثالث من مسلسل ليالى الحليمة  انضمام أبطال وانسحاب غيرهم أيضاً، فمثلا قامت بدور آثار الحكيم بالظهور فى شخصية جديدة وهى “ زهرة ” فى الجزء الثانى والثالث ، قبل أن تعتذر على الاستمرار فى العمل، وحلت بدلاً الفنانة إلهام شاهين . 

 

 

اثار الحكيم 

 

 

الأمر ذاته حدث مع الفنانة دلال عبد العزيز التى اعتذرت عن تصوير الجزء الثالث من العمل، بعدما شعرت أن الدور أصبح غير مؤثر داخل الأحداث، واستكملت أداء الشخصية الفنانة زيزي البدراوي.

 

تتر العمل : 

 

لم يكن الفنان محمد الحلو مرشحاً لغناء تتر مسلسل ليالى الحلمية، والذى يعد واحداً من أهم التترات فى الدراما المصرية، حيث كان المرشح هو الفنان علي الحجار. 

 

تتر مسلسل ليالى الحلمية والذى ظل مرافقاَ لكل حلقات المسلسل التى وصلت إلى 155 حلقة فى أجزائه الخمسة فقط من ألحان ميشيل المصرى، والذى الذى أستعان بـ محمد الحلو . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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