عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

حفل تخرج مميز لطلاب الماجستير المشترك بين جامعتي حلوان ولودفيجسبورج في "إدارة التعليم الدولى" INEMA

صدى البلد

نظمت جامعة حلوان حفل تخرج مميزا لطلاب برنامج الماجستير المشترك إدارة التعليم الدولى INEMA وذلك في إطار دور الجامعة لدعم التعليم المتميز وتبادل الخبرات التعليمية والثقافية، تحت رعاية  الدكتور ممدوح مهدي القائم بعمل رئيس الجامعة حيث نظمت الجامعة حفل تخرج الدفعة التاسعة لبرنامج الماجستير المشترك ” إدارة التعليم الدولى INEMA” بالاشتراك مع جامعة لودفيجسبورج الألمانية.

 

أشار الدكتور ممدوح مهدي القائم بعمل رئيس الجامعة  إلى أن برنامج إدارة التعليم الدولى يساعد على تأهيل قيادات على مستوى رفيع فى مجال الإدارة التعليمية، كما يركز على التبادل الثقافى بين مصر وألمانيا، حيث لا تعتبر هذه البرامج  مجرد برامج أكاديمية ولكنها شراكة دولية بين الجانبين المصرى والألمانى، ما يسهم فى توطيد العلاقات بينهما.

 

ويشير الدكتور محمود الطيب  رئيس جامعة حلوان الأسبق ومدير البرنامج الي أن البرنامج يعد الأول من نوعه فى مصر، ويهدف  إلى توفير الكفاءات لتولى مناصب قيادية في المنظمات المهتمة بالتعليم، وتزويد المشاركين بالمهارات اللازمة للتعامل مع التحديات عبر الثقافات فى مجال إدارة التعليم الدولى، فضلًا عن أنه يمكّن المشاركين من وضع الاستراتيجيات والهياكل وكذلك تنفيذ تطوير الجودة وتبنى الأفكار المبتكرة لعمليات التعليم الحديثة.

 

أشارت الدكتورة منى فؤاد عطية نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث أن هذا الاحتفال المتميز يأتى في ظل التعاون العلمى والأكاديمى بين الجانبين المصرى والألمانى لدعم التواصل والتعاون المستمر خاصةً فى الفترة الأخيرة لما له من أهمية فى مجالات العلوم والأبحاث، حيث يسمح برنامج الماجستير المشترك إدارة التعليم الدولى INEMA بتبادل الخبرات التعليمية والثقافية على نطاق واسع.  

 

أشار   الدكتور حسام رفاعى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب إلى أن البرنامج يعد البرنامج الأول من نوعه فى مصر، بنظام التعليم التبادلى المختلط، حيث يمزج بين الخبرة العملية والتدريب والإطار النظرى، وذلك خلال المراحل الدراسية وهو ما يميزه عن غيره من سائر البرامج، مقدمًا الشكر لكل من ساهم فى دعم البرنامج ليصل إلى هذه المرحلة من النجاح.


وعقد الحفل بمشاركة كلية التربية الموسيقية وتم عرض فقرة موسيقية أثارت إعجاب الجميع، كما شهد الحفل الذي عقد اون لاين حضور كبير من القيادات والشخصيات العامة ورجال التعليم وأعضاء هيئة التدريس والباحثين والطلاب ، وحضر من الجانب الألمانى  الأستاذة الدكتورة سوزان هاريس مدير البرنامج من الجانب الالماني ، الاستاذ الدكتور يورج كيسلر نائب رئيس جامعه لودفيجسبور و  السيده ايزابيل ميرنج مدير مكتب الهيئة الألمانية للتبادل العلمى DAAD بالقاهرة، و كذلك حضور الأستاذة نرمين ابو غازي، من مؤسسه الالفي، والاستاذه مي والي رئيس رابطه الخريجين.

 

IMG-20211018-WA0011
IMG-20211018-WA0011
IMG-20211018-WA0012
IMG-20211018-WA0012
IMG-20211018-WA0010
IMG-20211018-WA0010

ترشيحاتنا

مدير أعمال موسيماني يكشف حقيقة مغادرة مدرب الأهلي لمحل إقامته بأكتوبر

توابع كورونا.. الزراعة تكشف أسباب ارتفاع أسعار الأسمدة بالأسواق

وفاة وزير الخارجية الأمريكي الأسبق كولن باول

محافظ القاهرة: إطلاق أسماء شهداء الوطن على بعض مدارس القاهرة

بشوادر الحلويات.. فرحة بين الأهالي والزينة تجمل الشوارع في سيناء احتفالا بالمولد النبوي

كان رحمة وهدى للعالمين.. انتصار السيسي تهنئ الشعب المصري بالمولد النبوي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شوبير: الشناوي لن يلحق بمباراة القمة حال إقامتها في موعدها

الفراخ بـ 23 جنيهًا.. هبوط أسعار الدواجن في مصر اليوم الإثنين 18-10-2021

جمع متعلقاته.. مؤشر جديد يلمح إلى رحيل موسيماني عن الأهلي

بطريقة سهلة.. كيف تحسب معاشك فى قانون التأمينات والمعاشات الجديد

موسيماني يبدأ في جمع متعلقاته بعد اقترابه من الرحيل عن الأهلي.. تفاصيل

توابع كورونا.. الزراعة تكشف أسباب ارتفاع أسعار الأسمدة بالأسواق

وقوع إصابات وحالات اختناق.. آخر تطورات حريق مصفاة ميناء الأحمدي بالكويت

منة فضالي تفجر مفاجأة بشأن زواج معز مسعود وحلا شيحة.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نجوم الفن حاضرون من أجل ريش بمهرجان الجونة

درة بعد وصفها بأيقونة الموضة: أكمل مسيرة فناني الزمن الجميل | خاص

اعتبرها أصناما.. شاب فلسطيني يحطم تماثيل تاريخية بأحد ميادين رام الله |فيديو

نهاية العالم.. أنباء عن سقوط سفينة سياح سعودية من قمة جبل فهرين

فيديو

وزير التموين يتفقد مشروع الصوب الزراعية بالوادي الجديد .. فيديو

فلتت من حسن أبو الروس في الجونة.. ونار الغيرة تسيطر على زوجته

حقيقة ضرب دوللي شاهين وحادث وائل كفوري.. آخر التطورات.. فيديو

نسخة فريدة.. معلومات لا تعرفها عن مصحف أهداه شيخ الأزهر لـ السيسي

المزيد

ساحة رأي

أحمد حسن يكتب: بشراك يا حَلِيمَة بِسَّيدِ الْمِلاحِ

جمال قرين يكتب: أصحاب المعاشات

بسنت شعراوي تكتب: إضطراب كرب ما بعد الصدمة

داليا السبع تكتب: الفنون بين الأصالة والتعري

د. دينا أحمد على تكتب: الزراعة الرقمية في ظل كورونا

رمضان البيه يكتب: فأسألوا أهل الذكر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ريهام مازن

«المولد».. حلوى وتأسي بأخلاق الحبيب المصطفى

د. جهاد عودة

«الصراع الدولى من أجل السلام الدائم»: تعميق إشكالية الناتو والدفاع الأوروبى

د.على ثابت

مسلمون ضد الإسلام

إسلام كمال

هل تفجر أمريكا إسرائيل؟!

د. محمد مبروك

جماهير المهرجانات الشعبية في قاعة الأوبرا!

إبراهيم شعبان

انتخابات العراق.. رجالات إيران يتبادلون المواقع

أحمد فرغلى رضوان

اليوتيوبر والأنفلونسر يتفوقون على السينما!

د . مجدى بدران

الآثار الجانبية للمسكنات والمضادات الحيوية

اﻟﻤﺰﻳﺪ