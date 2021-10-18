حفل تخرج مميز لطلاب الماجستير المشترك بين جامعتي حلوان ولودفيجسبورج في "إدارة التعليم الدولى" INEMA

نظمت جامعة حلوان حفل تخرج مميزا لطلاب برنامج الماجستير المشترك إدارة التعليم الدولى INEMA وذلك في إطار دور الجامعة لدعم التعليم المتميز وتبادل الخبرات التعليمية والثقافية، تحت رعاية الدكتور ممدوح مهدي القائم بعمل رئيس الجامعة حيث نظمت الجامعة حفل تخرج الدفعة التاسعة لبرنامج الماجستير المشترك ” إدارة التعليم الدولى INEMA” بالاشتراك مع جامعة لودفيجسبورج الألمانية.

أشار الدكتور ممدوح مهدي القائم بعمل رئيس الجامعة إلى أن برنامج إدارة التعليم الدولى يساعد على تأهيل قيادات على مستوى رفيع فى مجال الإدارة التعليمية، كما يركز على التبادل الثقافى بين مصر وألمانيا، حيث لا تعتبر هذه البرامج مجرد برامج أكاديمية ولكنها شراكة دولية بين الجانبين المصرى والألمانى، ما يسهم فى توطيد العلاقات بينهما.

ويشير الدكتور محمود الطيب رئيس جامعة حلوان الأسبق ومدير البرنامج الي أن البرنامج يعد الأول من نوعه فى مصر، ويهدف إلى توفير الكفاءات لتولى مناصب قيادية في المنظمات المهتمة بالتعليم، وتزويد المشاركين بالمهارات اللازمة للتعامل مع التحديات عبر الثقافات فى مجال إدارة التعليم الدولى، فضلًا عن أنه يمكّن المشاركين من وضع الاستراتيجيات والهياكل وكذلك تنفيذ تطوير الجودة وتبنى الأفكار المبتكرة لعمليات التعليم الحديثة.

أشارت الدكتورة منى فؤاد عطية نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث أن هذا الاحتفال المتميز يأتى في ظل التعاون العلمى والأكاديمى بين الجانبين المصرى والألمانى لدعم التواصل والتعاون المستمر خاصةً فى الفترة الأخيرة لما له من أهمية فى مجالات العلوم والأبحاث، حيث يسمح برنامج الماجستير المشترك إدارة التعليم الدولى INEMA بتبادل الخبرات التعليمية والثقافية على نطاق واسع.

أشار الدكتور حسام رفاعى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب إلى أن البرنامج يعد البرنامج الأول من نوعه فى مصر، بنظام التعليم التبادلى المختلط، حيث يمزج بين الخبرة العملية والتدريب والإطار النظرى، وذلك خلال المراحل الدراسية وهو ما يميزه عن غيره من سائر البرامج، مقدمًا الشكر لكل من ساهم فى دعم البرنامج ليصل إلى هذه المرحلة من النجاح.



وعقد الحفل بمشاركة كلية التربية الموسيقية وتم عرض فقرة موسيقية أثارت إعجاب الجميع، كما شهد الحفل الذي عقد اون لاين حضور كبير من القيادات والشخصيات العامة ورجال التعليم وأعضاء هيئة التدريس والباحثين والطلاب ، وحضر من الجانب الألمانى الأستاذة الدكتورة سوزان هاريس مدير البرنامج من الجانب الالماني ، الاستاذ الدكتور يورج كيسلر نائب رئيس جامعه لودفيجسبور و السيده ايزابيل ميرنج مدير مكتب الهيئة الألمانية للتبادل العلمى DAAD بالقاهرة، و كذلك حضور الأستاذة نرمين ابو غازي، من مؤسسه الالفي، والاستاذه مي والي رئيس رابطه الخريجين.

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