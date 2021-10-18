موجز السوشيال ميديا.. انتصار السيسي تهنئ الشعب المصري بالمولد النبوي.. ومحمد رمضان يحتفل بـ 24 مليون مشاهدة

يرصد موقع “صدى البلد”، بشكل دائم الموضوعات الإخبارية التي تهم الشارع المصري، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ونستعرض فيما يلي أبرز العناوين المنشورة خلال الساعات الماضية:
بإطلالة أنيقة.. درة تخطف الأنظار من أحدث ظهور
صديقة كريستيانو رونالدو.. جورجينا تخطف الأنظار في أحدث ظهور على انستجرام
كان رحمة وهدى للعالمين.. انتصار السيسي تهنئ الشعب المصري بالمولد النبوي
أصالة تهنئ الأمة الإسلامية بمناسبة المولد النبوي الشريف
سلاما لأبو الكوميديا.. محمود الليثي يتذكر سمير غانم ببدلة عليها صورته في الجونة
ميريام فارس تثير الجدل بفيديو جديد على انستجرام
رواد السوشيال ميديا يزينونها باحتفالات مولد سيد الخلق
مع المضيفات.. محمد رمضان يحتفل بـ24 مليون مشاهدة لـ "بحب أجيبها وهي طايرة"