نيفين جامع: مصر الأولى عالميا في إنتاج التمور بنسبة 18%

جاري الإعداد لتنظيم المهرجان

أكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، أن قطاع التمور فى مصر يضم 140 منشأة صناعية تنتشر بمختلف مناطق الإنتاج بالوادي الجديد والواحات البحرية وسيوة وأسوان والأقصر والبدرشين والفيوم وبرج العرب والعامرية والدلتا ودمياط والشرقية.

ولفتت خلال ختام ملتقى التسويقى للتمور اليوم الإثنين، إلى أن محصول التمور في مصر يعد محصولا استراتيجيا حيث تعتلي مصر المرتبة الأولى عالميا بإجمالي 18% من الإنتاج العالمي للتمور، والأولى على المستوى العربي بإجمالي 24% ، فضلاً عن التزايد المستمر في أعداد النخيل في كافة محافظات مصر المنتجة للتمور.

ونوهت جامع إلى أن الوزارة بذلت جهوداً كبيرة خلال السنوات الماضية لتطوير قطاع التمور تضمنت إعداد الاستراتيجية الوطنية لتطوير قطاع التمور من خلال التعاون مع الجهات المعنية والمؤسسات العالمية الوطنية بالارتقاء بقطاع التمور وتنشيط صناعة وتصدير التمور، وإنشاء مخازن مبردة للتمور بالواحات البحرية بمحافظة الجيزة والتي تعد من أكبر المناطق إنتاجا للتمور بمصر، بالإضافة إلى تأهيل وتحديث مصنع تمور سيوة الحكومي، ومجمع تمور الوادي الجديد، وما يزيد عن ٣٠ مصنع خاص على مستوى الجمهورية تضمنت أعمال تحديث المصانع وتطوير المنتجات والتأهيل لأنظمة جودة والاعتماد ورفع كفاءة الموارد البشرية، وتقديم استشارات فنية وإعداد دراسات الجدوى وتخطيط 8 مصانع جديدة.

وأضافت الوزيرة أن جهود الوزارة تضمنت أيضاً تقديم الدعم الفني والاستشارات الفنية ونقل التكنولوجيا الحديثة والاستعانة بالخبراء الدوليين في هذا المجال لتعظيم القيمة المضافة والقدرة التصديرية على مدار سلسلة القيمة لقطاع التمور، وتنظيم مهرجانات التمور الدولية بسيوة برعاية فخامة رئيس الجمهورية، ، فضلاً عن تأهيل 160 مزرعة بسيوه للحصول على شهادات الزراعة العضوية .

