فيديوجراف| تهدد الأطفال.. عدوى الشيجيلا المعوية خطر يربك العلماء

انتشر في هذا العصر العديد من الفيروسات والأمراض المعدية، التي كلما حاول الأطباء والعلماء السيطرة عليها ظهر مرض جديد يربك خطتهم في مواجهة الأمراض الأخرى، فظهرت مؤخرا عدوى جديدية تعرف باسم عدوى الشيجيلا المعوية التي تهدد صحة الأطفال بالأخص .

عدوى الشيجيلا المعوية

عدوى الشيجيلا معدية جدا، ويصاب الأشخاص بـ الشيجيلا عند ملامسة كميات صغيرة من البكتيريا من براز شخص مصاب بـ الشيجيلا ويبتلعونها، فعلى سبيل المثال، يمكن أن يحدث ذلك في بيئات رعاية الأطفال، وقد لا يغسل العاملون أيديهم جيدًا بما يكفي بعد تغيير الحفاضات للأطفال، أو بعد مساعدة الأطفال الرضّع أثناء التدريب على استخدام المراحيض.

ويمكن أن تنتقل أيضا بكتيريا الشيجيلا من خلال الأطعمة الملوثة أو بسبب شرب مياه أو السباحة في مياه ملوثة.

وتزداد احتمالية إصابة الأطفال دون سن الخامسة بعدوى الشيجيلا، لكن يمكن أن يحدث ذلك في أي عمر، وتشفى عادة الحالات المرضية الخفيفة من تلقاء نفسها في خلال أسبوع.

عندما يتطلب الأمر تناول علاج، يصف الأطباء عادة مضادات حيوية.

ونستعرض المزيد من التفاصيل حول عدوى تشيجيلا المعوية من خلال الفيديوجراف التالي.