عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

فيديوجراف| تهدد الأطفال.. عدوى الشيجيلا المعوية خطر يربك العلماء

جرثومة تشيجيلا
جرثومة تشيجيلا

انتشر في هذا العصر العديد من الفيروسات والأمراض المعدية، التي كلما حاول الأطباء والعلماء السيطرة عليها ظهر مرض جديد يربك خطتهم في مواجهة الأمراض الأخرى، فظهرت مؤخرا عدوى جديدية تعرف باسم عدوى الشيجيلا المعوية التي تهدد صحة الأطفال بالأخص .

عدوى الشيجيلا المعوية 

عدوى الشيجيلا معدية جدا، ويصاب الأشخاص بـ الشيجيلا عند ملامسة كميات صغيرة من البكتيريا من براز شخص مصاب بـ الشيجيلا ويبتلعونها، فعلى سبيل المثال، يمكن أن يحدث ذلك في بيئات رعاية الأطفال، وقد لا يغسل العاملون أيديهم جيدًا بما يكفي بعد تغيير الحفاضات للأطفال، أو بعد مساعدة الأطفال الرضّع أثناء التدريب على استخدام المراحيض.

ويمكن أن تنتقل أيضا بكتيريا الشيجيلا من خلال الأطعمة الملوثة أو بسبب شرب مياه أو السباحة في مياه ملوثة.

وتزداد احتمالية إصابة الأطفال دون سن الخامسة بعدوى الشيجيلا، لكن يمكن أن يحدث ذلك في أي عمر، وتشفى عادة الحالات المرضية الخفيفة من تلقاء نفسها في خلال أسبوع.

عندما يتطلب الأمر تناول علاج، يصف الأطباء عادة مضادات حيوية.

ونستعرض المزيد من التفاصيل حول عدوى تشيجيلا المعوية من خلال الفيديوجراف التالي.

عدوى الشيجيلا عدوى الشيجيلا الشجيلا المعوية المعوية

موضوعات متعلقة

فلتت من حسن أبو الروس في الجونة.. ونار الغيرة تسيطر على زوجته

نسخة فريدة.. معلومات لا تعرفها عن مصحف أهداه شيخ الأزهر لـ السيسي

علماء الشرق والغرب ..هؤلاء استشهد بهم شيخ الأزهر في المولد النبوي

بفستان أزرق طويل.. حسن أبو الروس يثير الجدل في مهرجان الجونة.. فيديوجراف

القبض على الشهود.. النيابة تصدر قرارها بشأن لغز ميكروباص الساحل

فيديوجراف .. بصراحة ميتبلعش.. عمرو أديب يتدخل في أزمة فستان نجلاء بدر

مواطن بيصرف منها شهريا.. رد وزير التموين على بطاقة تموين السيسي في المنيا

فيديوجراف.. بعد 4 أيام.. كشف لغز ميكروباص الساحل

ترشيحاتنا

ذكرى المولد النبوي الشريف.. أمور عظيمة تحيي بها ميلاد المصطفى

السيسي يبحث مع ميركل الوضع في ليبيا واتفاق إيران النووي

الخارجية التركية تستدعي سفراء 10 دول بينها أمريكا وفرنسا وألمانيا

فييرا: الدوري المصري صعب.. والزمالك استحق التتويج باللقب

رئيس رابطة الأندية عن إقامة لقاء القمة بالدفاع الجوي: «خطأ مطبعي» ..فيديو

موعد المولد النبوي 2021 .. على بعد 5 ساعات من الآن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تسبب في انسحاب الفنانين وسخط الجمهور.. قصة فيلم بمهرجان الجونة يسيء إلى مصر

مرتضى منصور يكشف آخر تطورات حالته الصحية

أساء لمصر.. نجوم انسحبوا من عرض فيلم ريش ضمن فعاليات الجونة

الفراخ بـ 23 جنيهًا.. هبوط أسعار الدواجن في مصر اليوم الإثنين 18-10-2021

فيلم ريش يغضب النجوم.. وشريف منير: يسيء لمصر

شوبير: الشناوي لن يلحق بمباراة القمة حال إقامتها في موعدها

رياح وشبورة وأمطار.. تفاصيل 5 أيام غير مستقرة من الثلاثاء إلى الأحد

منة فضالي تفجر مفاجأة بشأن زواج معز مسعود وحلا شيحة.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في حب الرسول الكريم.. طقوس احتفالات الدول العربية بذكرى المولد النبوي

من نجريج إلى قصر الكسندرا.. كيف احتل الملك المصري محمد صلاح قلوب الانجليز؟

نجوم الفن حاضرون من أجل ريش بمهرجان الجونة

درة بعد وصفها بأيقونة الموضة: أكمل مسيرة فناني الزمن الجميل | خاص

فيديو

فيديوجراف| تهدد الأطفال.. عدوى الشيجيلا المعوية خطر يربك العلماء

"مش واجهة للفن".. منة فضالي تهاجم "راقصات" مهرجان الجونة "فيديو"

ياسين منصور: شركة الكرة بالأهلي تتحمل مسؤولية القطاع كاملا في 2022

كارمن سليمان تطرح كليب أغنية لمعلوماتك .. فيديو

المزيد

ساحة رأي

كواعب أحمد البراهمي تكتب: سن الرشد

أحمد الغنام يكتب: صراع السياسة والثقافة العربية

د. أحمد عبدالمجيد يكتب: عشقت محمدًا

د. علاء الشال يكتب: لماذا لا نحتفل بميلاد شفيع الأمة؟

أحمد شيخو يكتب: التشويش الاصطلاحي.. السياسة نموذجاً

حسام الحرباوى يكتب: مقترح توحيد الأردن وفلسطين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد أرسلان

العراق ما بعد الانتخابات وأفغانستان

ريهام مازن

«المولد».. حلوى وتأسي بأخلاق الحبيب المصطفى

د. جهاد عودة

«الصراع الدولى من أجل السلام الدائم»: تعميق إشكالية الناتو والدفاع الأوروبى

د.على ثابت

مسلمون ضد الإسلام

إسلام كمال

هل تفجر أمريكا إسرائيل؟!

د. محمد مبروك

جماهير المهرجانات الشعبية في قاعة الأوبرا!

إبراهيم شعبان

انتخابات العراق.. رجالات إيران يتبادلون المواقع

أحمد فرغلى رضوان

اليوتيوبر والأنفلونسر يتفوقون على السينما!

اﻟﻤﺰﻳﺪ