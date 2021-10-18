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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

20منحة للأطباء.. وزيرة الصحة تفتتح المركز الطبي المصري للرعاية الصحية بـ أوغندا

صدى البلد

شهدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، اليوم الإثنين، افتتاح المركز الطبي المصري  AFRI Egypt للرعاية الصحية بمدينة "جينجا" بدولة أوغندا، في إطار حرص مصر على دعم الأنظمة الصحية بالدول الأفريقية الشقيقة، وفقًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

جاء ذلك بحضور كل من الدكتور تعديل المستشار مهند مزارع القائم بأعمال السفارة المصرية في "كمبالا" بالإنابة، وكل من قنصل مصر في أوغندا، والمستشار والملحق العسكري بالسفارة المصرية في أوغندا، ووزير الدولة للشئون الخارجية للتعاون الإقليمي ووزيرة الدولة لشئون الصحة بأوغندا، وعدد من أعضاء البرلمان بمدينة "جينجا"، ومن جانب مصر كل من الدكتور محمد جاد مستشار وزيرة الصحة والسكان للعلاقات الصحية الخارجية ورئيس هيئة الإسعاف المصرية، والدكتورة ألفت غراب رئيس الشركة العربية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية "أكاديما"، والدكتورة مديحة خطاب رئيس مجلس إدارة شركة "أفري فارما"، ورئيس شركة "جلوبال نابي للأدوية" بيتر مكرم مهنا ، وممثل عن شركة إيفا فارم، ورئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للمشروعات الاستثمارية (اسيب).


وأكدت وزيرة الصحة والسكان خلال افتتاح المركز، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يولي اهتمامًا كبيرًا بتقديم كافة سبل الدعم اللازم للأشقاء الأفارقة بمختلف المجالات، مؤكدة أن التعاون بين مصر والدول الأفريقية في المجال الصحي يشهد ازدهارًا وتقدمًا كبيرًا منذ تولي سيادته رئاسة الاتحاد الأفريقي في عام 2019، مشيرة إلى أن مصر قدمت الدعم والمساندة خلال مواجهة جائحة فيروس كورونا لـ 22 دولة أفريقية شقيقة.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد مساعد وزيرة الصحة والسكان للتوعية والتواصل المجتمعي والمتحدث الرسمي للوزارة، أن الوزيرة تفقدت أقسام المركز والخدمات الطبية التي يقدمها  للأشقاء بدولة "أوغندا"، مؤكدًا أن المركز مجهز بأحدث وسائل وتقنيات التشخيص والعلاج، وتوافر الأدوية والمستلزمات الطبية بمختلف التخصصات لتقديم أفضل الخدمات للمرضى بالدولة الشقيقة.

وأشار إلى أن المركز يضم وحدة قياس هشاشة العظام مزودة بجهاز DEXA scan وُيعد أول جهاز في دولة أوغندا في للكشف عن هشاشة العظام، فضلاً عن 8 عيادات بمختلف التخصصات الطبية منها عيادة صحة المرأة ومزودة بجهاز "ماموجرام" لمتابعة الحالة الصحية للسيدات والكشف المبكر عن الإصابة بسرطان الثدي، وعيادات (رعاية الطفل، أمراض القلب، الباطنة، الأمراض المعدية وفيروس نقص المناعة البشرية.

وأضاف "مجاهد" أن المركز يضم أيضًا قسم للأشعة يقدم مجموعة متكاملة من خدمات الأشعة التشخيصية بمختلف أنواعها مثل الأشعة (السينية، العادية، الدوبلر)، بالإضافة إلى أحدث جهاز للأشعة المقطعية بدولة أوغندا.

وتابع أن الوزيرة أكدت أن المركز الطبي المصري بأوغندا يُعد باكورة ثمار العلاقات الوطيدة بين مصر وأوغندا في المجال الصحي، منوهة إلى التوسع في الخدمات الطبية المقدمة للأشقاء بدولة أوغندا خلال الفترة المقبلة، من حيث إمداد المركز بسيارات الإسعاف والعيادات الطبية المتنقلة، فضلاً عن تطبيق خدمات مبادرات الرئيس عبد الفتاح السيسي في مجال الصحة العامة تحت شعار "100 مليون صحة"،

وتابع "مجاهد" أن الوزيرة أشادت بجهود الفرق الطبية المصرية بالمركز وحرصهم على تقديم خدمة طبية ذات جودة عالية بمختلف التخصصات للأشقاء والجاليات بدولة أوغندا خلال التشغيل التجريبي للمركز منذ 3 أسابيع، موضحًا أن المركز يضم أطباء واستشاريين وتمريض مصريين بمختلف التخصصات، مشيرًا في هذا الصدد إلى أن المركز يضم وحدة للتدريب بهدف توفير برامج التعليم الطبي المهني المستمر للفرق الطبية وتبادل الخبرات بين الأطباء المصريين والأطباء بدولة أوغندا الشقيقة.

وكشف "مجاهد" أن الوزيرة أعلنت عن تقديم 20 منحة للأطباء بدولة أوغندا، منهم 10 منح ضمن برنامج الزمالة المصرية، بالإضافة إلى 10 منح ضمن البرامج التدريبية التي توفرها وزارة الصحة والسكان المصرية بالتعاون مع كلية طب جامعة هارفارد الأمريكية، بالإضافة إلى إيفاد الأطقم الطبية للتدريب على رأس العمل بالمستشفيات، حيث أكدت الوزيرة أهمية التعليم الطبي المهني المستمر للأطباء بالدولة الشقيقة مما يضمن استدامة الخدمات المقدمة للمرضى بأعلى جودة وكفاءة.

وذكر "مجاهد" أن المركز الطبي المصري AFRI Egypt نموذج للشراكة بين القطاع العام والخاص حيث تم تنفيذه بمشاركة وتعاون عدد من صناع الأدوية مثل شركة "أكديما" والشركة القابضة للأدوية والشركة المصرية للاستثمار والتنمية، بالإضافة إلى عدد من الشركات التابعة للقطاع الخاص، وشهد هذا التطور خلال عام، مشيرًا إلى الربط بين المركز والمستشفيات المتخصصة بدولة أوغندا لتقديم الخدمات الطبية المتكاملة للمرضى.

جدير بالذكر أن الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان وصلت صباح اليوم الإثنين إلى دولة أوغندا، في إطار تعزيز سبل التعاون بين البلدين  في القطاع الصحي.

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