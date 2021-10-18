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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

لدينا رصيد كاف.. الكهرباء: مليون و800 ألف طلب تحويل من ممارسة لعداد كودي

أيمن حمزة
أيمن حمزة

كشف الدكتور أيمن حمزة المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء، حقيقة نقص العدادات الكودية بشركات توزيع الكهرباء، مضيفا أن عدد الطلبات التي تقدمت لمنصة مصر الرقمية التى تحول من الممارسة للعداد الكودى أكثر من مليون و800 ألف.

وأكد الدكتور أيمن حمزة، في مداخلة هاتفية ببرنامج أحداث اليوم، والمذاع عبر قناة " إكسترا نيوز"، اليوم الاثنين، أن هذا الأمر غير صحيح تماما وعار عن الصحة ويأتي ضمن الشائعات المغرضة التي تنتشر على مواقع التواصل الاجتماعي السوشيال ميديا.

وأضاف أيمن حمزة المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء: “لدينا رصيد كاف من العدادات الكودية بمخازن الوزارة”، لافتا إلى أنه تم تركيب 550 ألف عداد كودي للمباني المخالفة بالمحافظات.

وتابع الدكتور أيمن حمزة المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء، أن هذه العدادات يتم تركيبها في العمائر التي كانت تعمل بنظام الممارسة وتعمل بطريقة مسبقة الدفع، موضحا أن كل الموردين لهذه العدادات صناعة محلية.

العدادات الكودية التواصل الاجتماعي مواقع التواصل الاجتماعي منصة مصر الرقمية مصر الرقمية وزارة الكهرباء

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