التعليم العالي تعلن تفاصيل البرامج التدريبية المقدمة من معهد الصحة الأمريكي

10/19/2021 3:00:36 AM

الثلاثاء 19/أكتوبر/2021 - 03:00 ص 10/19/2021 3:00:36 AM

أعلنت إدارة البعثات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن إفادة المكتب الثقافى المصرى في واشنطن بأنه تم التواصل مع مكتب التدريب والتعليم National Institutes of Health NIH حيث يقدم البرامج التدريبيه Post-doctoral training فى التخصصات الطبيه المختلفه التاليه :ـ

Bioinformatics, biophysics, epidemiology, immunology, cell and molecular biology, neuroscience, health sciences, structural biology, sensory and communication neuroscience, molecular pathology, bio behavioral research, and developmental biology.

وأوضحت أن شروط الحصول على التدريب :ـ