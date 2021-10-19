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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

التعليم العالي تعلن تفاصيل البرامج التدريبية المقدمة من معهد الصحة الأمريكي

المنح والبعثات
المنح والبعثات

أعلنت إدارة البعثات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن إفادة المكتب الثقافى المصرى في واشنطن بأنه تم التواصل مع مكتب التدريب والتعليم National Institutes of Health NIH  حيث يقدم البرامج التدريبيه Post-doctoral training فى التخصصات الطبيه المختلفه التاليه :ـ

Bioinformatics, biophysics, epidemiology, immunology, cell and molecular biology, neuroscience, health sciences, structural biology, sensory and communication neuroscience, molecular pathology, bio behavioral research, and developmental biology.

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تعاون مع الجامعات ودعم مشروعات التخرج ورسائل الماجستير والدكتوراه.. المراكز البحثية تقدم خدماتها لتدريب وتنمية صغار الباحثين من الطلاب

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القائم بأعمال معهد بحوث الإلكترونيات: نقيم تعاونا مع جامعات ودعم مشروعات التخرج للطلاب

وأوضحت أن شروط الحصول على التدريب :ـ

  • ان يكون المتقدم حاصلا على درجة الدكتوراه أو MD  او مايعادلها.
  • ألا يكون قد مر أكثر من 5 سنوات على حصوله عليها.
  • يتم التقديم مباشرة بملاً الاستمارة الموجودة على موقع NIH
  • تختلف مدة التدريب وتاريخ  بدء التدريب وفقاً لكل تخصص.
  • علما بأن الإدارة المركزية للبعثات لا تتحمل ايه نفقات عن هذه البرامج التدريبية.
     
التعليم العالي الولايات المتحدة وزارة التعليم العالى الولايات المتحدة الامريكية الماجستير والدكتوراه التعليم العالي والبحث العلمي

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