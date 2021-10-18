فضيحة جنسية من العيار الثقيل.. إقالة رئيس تحرير صحيفة بيلد الألمانية

قالت شركة أكسل شبرينجر الإعلامية، اليوم الاثنين، إنها ستقيل جوليان رايشيلت، رئيس تحرير صحيفة بيلد الألمانية فورا، وهي الصحيفة الأكثر مبيعا في ألمانيا.

ووفقا لوكالة رويترز للأنباء، أتت الإقالة بعد أن اعترف رايشيلت بوجود علاقات غير شرعية مع نساء في فريق عمله ولكن تمت تبرئتهن من ارتكاب أي مخالفات من خلال تحقيق الامتثال في إساءة استخدام السلطة.

وكانت شركة أكسل شبرينجر، قد بدأت إجراءات الامتثال ضد رايشيلت بعد اتهامات له بإساءة استغلال منصبه واستغلال علاقات التبعية، وراجعت الشركة الاتهامات في إطار إجراء داخلي.

وأشاد ماتياس دوبفنر، الرئيس التنفيذي لشركة إكسيل شبرينجر، بإنجازات رايشيلت في مجال الصحاف ، لكنه قال إنه من المستحيل الاحتفاظ به.

وتم إعداد تقرير استقصائي حول انتهاكات رايشيلت، من قبل مجموعة إيبن الألمانية ولكن تم سحبه قبل نشره.

وقالت إيبن، اليوم الاثنين، إنها أرادت تجنب الانطباع بأنها تحاول إلحاق ضرر مالي بأحد منافسيها.

وفي رسالة اطلعت عليها رويترز، أعرب فريق تحقيق إيبن، الذي بحث في أبحاثه في مزاعم التحرش بالنساء في شركة أكسل شبرينجر، وخاصة من قبل رايشيلت، عن صدمته من عدم نشر مقالهم المقرر نشره يوم الأحد.

وفقًا للرسالة التي أرسلها صحفيو إيبن الأربعة الموجهة إلى رئيس مجموعة النشر و استشهدت بها صحيفة نيويورك تايمز لأول مرة، كان ممثلو أكسل شبرينجر على اتصال مع إيبن.

وقالت شركة أكسل شبرينجر إنها تهدف إلى الشفافية ومن حيث المبدأ لم تتعامل مع التقارير الانتقادية. وقالت، على حد علمها، لم يحاول أي شخص في الشركة منع نشر المقال.