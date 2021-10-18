التعبئة والاحصاء: 69 ألف جنيه متوسط دخل الأسرة المصرية في 2021

قال خيرت بركات رئيس الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، إن مصر تشهد انخفاضا ملحوظا في معدلات الفقر، حيث لم تتجاوز النسبة ٢٩,٧٪ بعدما كانت أكثر من ٣٢ ٪.



وأكد خيرت بركات خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «حضرة المواطن» المذاع عبر فضائية «الحدث اليوم» أن الجهود التي تبذلها الدولة حالياً من مشروعات قومية ودعم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة هي السبب الرئيسي وراء انخفاض معدلات الفقر في مصر هذا العام.

وأضاف خيرت بركات في حديثه أن هناك انخفاض في معدلات الطلاق وبلغ عدد الحالات هذا العام حوالي ١٣٢ ألف حالة، كما انخفضت نسبة الخلع لتصل إلى ٧ آلاف بعد أن كانت ٩ آلاف حالة سنويا.

وذكر خيرت بركات، أن متوسط دخل الأسرة في مصر بلغ ٦٩ ألف جنيه في العام.