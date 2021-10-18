علي درويش: ستاد القاهرة جاهز لاستضافة قمة الأهلي والزمالك في الدوري

أكد اللواء علي درويش، رئيس هيئة ستاد القاهرة، إن يوم 1 نوفمبر المقبل سيكون الاستاد جاهز لاستقبال مباريات الأندية، مشيرا إلى أن هناك بعض التجهيزات النهائية حاليا للاستاد

وقال علي درويش في تصريحات لبرنامج "كورة كل يوم" المذاع على شاشة قناة الحياة، إن ستاد القاهرة هو ملعب نادي الزمالك، وسوف يستضيف الاستاد جميع مباريات الموسم للقلعة البيضاء، وعلى المستوى الافريقي ستكون بداية خوض الزمالك مبارياته عليه من دور المجموعات.

وتابع: ستاد القاهرة سيكون جاهز لاستضافة قمة الأهلي والزمالك، والملعب جاهز لاستقبال الجماهير.

وأعلنت لجنة المسابقات في رابطة الاندية المحترفة برئاسة عامر حسين، مواعيد وملاعب مباريات الجولات الثماني الأولى من مسابقة الدوري الممتاز في نسختها رقم 63 لموسم 2021 - 2022

وكشفت الرابطة عن انطلاق مسابقة الدوري الممتاز يوم 25 أكتوبر الجارى ، حيث يحل الأهلي ضيفا على الإسماعيلي فى الإسماعيلية، بينما يستضيف الزمالك نظيره إنبي ضمن منافسات الأسبوع الأول لبطولة الدوري الممتاز

وحددت الرابطة، موعد مباراة الأهلي والزمالك في الجولة الثالثة، يوم 5 نوفمبر المقبل في الثامنة مساء بتوقيت القاهرة، وتقام المباراة على ملعب الدفاع الجوي.

وسيتم الإعلان عن مواعيد باقي مباريات مسابقة الدوري بعد الكشف عن مواعيد بطولتي كأس العالم للأندية والسوبر الأفريقي