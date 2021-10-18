عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

علي درويش: ستاد القاهرة جاهز لاستضافة قمة الأهلي والزمالك في الدوري

لقاء سابق بين الأهلي
لقاء سابق بين الأهلي والزمالك

أكد اللواء علي درويش، رئيس هيئة ستاد القاهرة، إن يوم 1 نوفمبر المقبل سيكون الاستاد جاهز لاستقبال مباريات الأندية، مشيرا إلى أن هناك بعض التجهيزات النهائية حاليا للاستاد

وقال علي درويش في تصريحات لبرنامج "كورة كل يوم" المذاع على شاشة قناة الحياة، إن ستاد القاهرة هو ملعب نادي الزمالك، وسوف يستضيف الاستاد جميع مباريات الموسم للقلعة البيضاء، وعلى المستوى الافريقي ستكون بداية خوض الزمالك مبارياته عليه من دور المجموعات.

وتابع: ستاد القاهرة سيكون جاهز لاستضافة قمة الأهلي والزمالك، والملعب جاهز لاستقبال الجماهير.

وأعلنت لجنة المسابقات في رابطة الاندية المحترفة برئاسة عامر حسين، مواعيد وملاعب مباريات الجولات الثماني الأولى من مسابقة الدوري الممتاز في نسختها رقم 63 لموسم 2021 - 2022

وكشفت الرابطة عن انطلاق مسابقة الدوري الممتاز يوم 25 أكتوبر الجارى ، حيث يحل الأهلي ضيفا على الإسماعيلي فى الإسماعيلية، بينما يستضيف الزمالك نظيره إنبي ضمن منافسات الأسبوع الأول لبطولة الدوري الممتاز

وحددت الرابطة، موعد مباراة الأهلي والزمالك في الجولة الثالثة، يوم 5 نوفمبر المقبل في الثامنة مساء بتوقيت القاهرة، وتقام المباراة على ملعب الدفاع الجوي.

وسيتم الإعلان عن مواعيد باقي مباريات مسابقة الدوري بعد الكشف عن مواعيد بطولتي كأس العالم للأندية والسوبر الأفريقي

الأهلى الزمالك الدفاع الجوي الأهلي والزمالك رابطة الأندية المحترفة دور المجموعات قمة الاهلي والزمالك

ترشيحاتنا

ذكرى المولد النبوي الشريف.. أمور عظيمة تحيي بها ميلاد المصطفى

السيسي يبحث مع ميركل الوضع في ليبيا واتفاق إيران النووي

الخارجية التركية تستدعي سفراء 10 دول بينها أمريكا وفرنسا وألمانيا

فييرا: الدوري المصري صعب.. والزمالك استحق التتويج باللقب

رئيس رابطة الأندية عن إقامة لقاء القمة بالدفاع الجوي: «خطأ مطبعي» ..فيديو

موعد المولد النبوي 2021 .. على بعد 5 ساعات من الآن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تسبب في انسحاب الفنانين وسخط الجمهور.. قصة فيلم بمهرجان الجونة يسيء إلى مصر

مرتضى منصور يكشف آخر تطورات حالته الصحية

أساء لمصر.. نجوم انسحبوا من عرض فيلم ريش ضمن فعاليات الجونة

الفراخ بـ 23 جنيهًا.. هبوط أسعار الدواجن في مصر اليوم الإثنين 18-10-2021

فيلم ريش يغضب النجوم.. وشريف منير: يسيء لمصر

شوبير: الشناوي لن يلحق بمباراة القمة حال إقامتها في موعدها

رياح وشبورة وأمطار.. تفاصيل 5 أيام غير مستقرة من الثلاثاء إلى الأحد

منة فضالي تفجر مفاجأة بشأن زواج معز مسعود وحلا شيحة.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في حب الرسول الكريم.. طقوس احتفالات الدول العربية بذكرى المولد النبوي

من نجريج إلى قصر الكسندرا.. كيف احتل الملك المصري محمد صلاح قلوب الانجليز؟

نجوم الفن حاضرون من أجل ريش بمهرجان الجونة

درة بعد وصفها بأيقونة الموضة: أكمل مسيرة فناني الزمن الجميل | خاص

فيديو

فيديوجراف| تهدد الأطفال.. عدوى الشيجيلا المعوية خطر يربك العلماء

"مش واجهة للفن".. منة فضالي تهاجم "راقصات" مهرجان الجونة "فيديو"

ياسين منصور: شركة الكرة بالأهلي تتحمل مسؤولية القطاع كاملا في 2022

كارمن سليمان تطرح كليب أغنية لمعلوماتك .. فيديو

المزيد

ساحة رأي

كواعب أحمد البراهمي تكتب: سن الرشد

أحمد الغنام يكتب: صراع السياسة والثقافة العربية

د. أحمد عبدالمجيد يكتب: عشقت محمدًا

د. علاء الشال يكتب: لماذا لا نحتفل بميلاد شفيع الأمة؟

أحمد شيخو يكتب: التشويش الاصطلاحي.. السياسة نموذجاً

حسام الحرباوى يكتب: مقترح توحيد الأردن وفلسطين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد أرسلان

العراق ما بعد الانتخابات وأفغانستان

ريهام مازن

«المولد».. حلوى وتأسي بأخلاق الحبيب المصطفى

د. جهاد عودة

«الصراع الدولى من أجل السلام الدائم»: تعميق إشكالية الناتو والدفاع الأوروبى

د.على ثابت

مسلمون ضد الإسلام

إسلام كمال

هل تفجر أمريكا إسرائيل؟!

د. محمد مبروك

جماهير المهرجانات الشعبية في قاعة الأوبرا!

إبراهيم شعبان

انتخابات العراق.. رجالات إيران يتبادلون المواقع

أحمد فرغلى رضوان

اليوتيوبر والأنفلونسر يتفوقون على السينما!

اﻟﻤﺰﻳﺪ