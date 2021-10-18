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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أمريكا تعين توماس ويست مبعوثاً لها في أفغانستان

صدى البلد

أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الإثنين، تعيين مبعوثاً جديد للولايات المتحدة في أفغانستان، خلفاً لـ زلماي خليل زادة.

وأكد بلينكن الأنباء التي أوردتها شبكة "سي إن إن" الامريكية، وقال إن المبعوث الأمريكي لأفغانستان زلماي خليل غادر منصبه.

وأضاف أنه تم تعيين توماس ويست مبعوثا للولايات المتحدة في أفغانستان.

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وكتب بلينكن عبر تويتر:"شكراً للسفير زلماي خليل زادة على عقود من الخدمة الدؤوبة للولايات المتحدة. يسعدني أن أرحب بتوماس ويست في منصب الممثل الخاص لأفغانستان".

وقالت تقارير إعلامية إن زلماي خليل اعتبر أنه الفاعل الرئيسي لما يسمى اتفاقية السلام الموقعة بين الولايات المتحدة وطالبان، والتي تعد من بين الأسباب الرئيسية لانهيار الحكومة الأفغانية المدعومة من واشنطن واستيلاء طالبان على السلطة.

زلماي خليل أفغانستان بلينكن توماس ويست المبعوث الامريكي

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