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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

عن الاغتصاب الزوجي.. هنا شيحة تنتهي من تصوير فيلم جديد

هنا شيحة
هنا شيحة

أعلنت الفنانة هنا شيحة، عن نيتها  لخوض تجربة  الإخراج السينمائي، قائلة: ” نفسي أعمل فيلم قصير واقوم بإخراجه، أنا دارسة ده في معهد فنون مسرحية   درست إخراج  مسرحي وأسس إخراج سينمائي".

 

وقالت هنا شيحة في حوارها مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج “ كلمة أخيرة ” المذاع على قناة “ أون ”، :"  الإخراج السينمائي ممكن يكون مختلف  لكن أنا تعلمت مدرسة الإخراج السينمائي الواقعي، وانا عايزة  أركز على الاخراج  ومش ضروري أكون فنانة  وممكن أجيب ممثلة عادي وعادة هتبقى واحدة صاحبتي  تبقى   فهماني وده هيكون من صديقاتي المقربات  كندة علوش وصبا مبارك  ورضوى الشربيني ".

 

وأضافت هنا شيحة :"  لازم نتكلم عن قضايا المرأة في الأعمال الفنية، ولو إحنا متكلمناش عن قضايا المرأة مين هيتكلم ؟"، مضيفة:"   انتهيت من تصوير فيلم اسمه « النهارده يوم جميل» يتحدث عن الاغتصاب الزوجي ".

 

وتابعت هنا شيحة :"  أشيد بالتشريعات التي تنتصر للمرأة في قضاياها المختلفة، والسوشيال ميديا لها  جوانب ايجابية لإيصال صوت المرأة ".


 

هنا شيحة شيحة لميس الحديدي الاغتصاب الزوجي اخبار التوك شو

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