سيف الدين الجزيري: لا بد من الوقوف بجوار الزمالك في أزماته

كشف اللاعب التونسي سيف الدين الجزيري مهاجم الزمالك الحالي والمقاولون العرب السابق عن موقفه الحالي من الفارس الأبيض في ظل الأزمات المالية الطاحنة التي تعصف بالنادي وذلك من خلال تصريحاته مع الإعلامي كريم رمزي مقدم برنامج رقم 10 والذي يذاع على القناة الأولى المصرية.

وعبر سعادته بالتواجد داخل الزمالك، برغم ما يمر به من أزمات، بل وشدد على ضرورة الوقوف بجوار النادي وتحمل تلك الأزمات، فهو واجب علي كل اللاعبين ليس مجرد كلام، بل حقيقة موجودة بين لاعبي الفريق.

قال سيف الجزيري : أي نادي في العالم يمر بأزمة مالية وبمشاكل وهو أمر يراه عاديًا.

وتابع الجزيري:"إذا لم نقف مع نادينا في هذا الوقت متى سنقف معه.. هل نقف معه حينما تكون الأمور جيدة"، مضيفًا:"وضعنا أهدافًا مع كارتيرون وهو أضاف لي الكثير من الناحية البدنية والذهنية وكيف أفكر".

وأضاف سيف الجزيري:"لاحد ينكر أن فرجاني ساسي لاعبًا ممتازًا سواء حين كان في الزمالك أو المنتخب وكذلك مع الدحيل خلال الفترة الجارية، وغيابه بالطبع يؤثر ولكن من عوضه أدى بصورة ممتازة، وأتحدث معه وينصحني كثيرًا ولكن لا نتحدث عن الأمور الخاصة به".