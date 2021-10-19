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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

الأوقاف تطلق اسم الشيخ المنشاوي على المسابقة العالمية ال 28 للقرآن الكريم

محمد صديق المنشاوي
محمد صديق المنشاوي

 قرر الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، إطلاق اسم الشيخ محمد صديق المنشاوي (رحمه الله) المتوفى سنة ١٩٦٩م أحد أهم العلامات البارزة في دولة التلاوة المصرية على المسابقة العالمية الثامنة والعشرين للقرآن الكريم ، والتي ستعقد بالقاهرة في الفترة من السبت الموافق ١١ ديسمبر ٢٠٢١م إلى الأربعاء الموافق ١٥ ديسمبر ٢٠٢١م.

 

واعتمد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف ، جوائز المسابقة العالمية للقرآن الكريم للعام المالي 2021/ 2022م، حيث بلغ إجمالي الجوائز مليون ومائة ألف جنيه.

 

المسابقة العالمية للقرآن الكريم


وجاءت جوائز المسابقة العالمية للقرآن الكريم هذا العام على النحو التالي :
الفرع الأول: 400 ألف جنيه على النحو التالي: 
الفائز الأول: 180 ألف جنيه. 
الفائز الثاني: 120 ألف جنيه. 
الفائز الثالث: 100 ألف جنيه. 
الفرع الثاني : 300 ألف جنيه على النحو التالي:  
الفائز الأول: 150 ألف جنيه.
الفائز الثاني: 100 ألف جنيه. 
الفائز الثالث: 50 ألف جنيه.
الفرع الثالث: 80 ألف جنيه على النحو التالي: 
الفائز الأول: 50 ألف جنيه.
الفائز الثاني: 30 ألف جنيه. 
الفرع الرابع: 80 ألف جنيه على النحو التالي: 
الفائز الأول: 50 ألف جنيه. 
الفائز الثاني: 30 ألف جنيه.
فرع الأئمة : 50 ألف جنيه للفائز الأول.
فرع الواعظات: 50 ألف جنيه للفائزة الأولى. 
 

ولفتت الوزارة في بيان لها اليوم، إلى إضافة إلى 140 ألف جنيه جوائز تشجيعية لأفضل المتسابقين من غير الحاصلين على المراكز المحددة في كل فرع بشرط حصول المتسابق على 75% كحد أدنى في المسابقة ، ليصبح إجمالي قيمة الجوائز مليون ومائة ألف جنيه.
 

المسابقة العالمية للقرآن الكريم وزير الاوقاف محمد صديق المنشاوي الأوقاف

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