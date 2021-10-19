البحرية الفرنسية تنقذ 213 مهاجرا حاولوا عبور بحر المانش باتجاه بريطانيا

أعلنت السلطات الفرنسية عن إنقاذ 213 مهاجرا في بحر المانش أبحروا على متن قوارب متهالكة من سواحل البلاد الشمالية في محاولة للوصول إلى إنجلترا.



وقالت مديرية الأمن في المانش وبحر الشمال في بيان، أوردته شبكة "يورونيوز" الإخبارية اليوم “الثلاثاء”، إنه تم الإبلاغ عن عدد من القوارب تواجه صعوبات قبالة السواحل الشمالية و"با دو كاليه".



وأوضح البيان أن سفينة دورية تابعة للبحرية الوطنية أنقذت 82 شخصا خلال أربع عمليات إنقاذ منفصلة نفذتها في حين أنقذت المؤسسة الوطنية للإنقاذ البحري- فرع دونكيرك- 76 مهاجرا في عمليتي إنقاذ منفصلتين.



بدروها، أنقذت المؤسسة الوطنية للإنقاذ البحري- فرع بولونيي-سور-مير - 40 مهاجرا غرق زورقهم وكانوا يعانون من انخفاض في حرارة الجسم، وأنه بالنسبة للمهاجرين الـ15 المتبقين، فأنقذتهم سفينة تابعة للبحرية الفرنسية وأنزلتهم في ميناء "بولونيي- سور-مير" وأن جميع هؤلاء المهاجرين سالمون ومعافون وقد تولت أمرهم بعد إنقاذهم فرق الإطفاء وشرطة الحدود.



يذكر أنه منذ نهاية عام 2018، تزايدت عمليات عبور المانش باتجاه المملكة المتحدة على الرغم من التحذيرات المتكررة من السلطات التي تشدد على خطورة هذا النوع من الهجرة بسبب كثافة حركة المرور والتيارات القوية وحرارة المياه المنخفضة.