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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

إيحاءات جنسية.. القصة الكاملة للتحرش بفتاة داخل محطة مترو السادات

المترو
المترو

في مشهد تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، لشخص يستقل إحدى عربات المترو وهو يأتي أفعالاً وإشارات تحمل إيحاءات جنسية لإحدى الفتيات التي قات بتصويره ونشرت الفيديو على صفحتها الشخصية بأحد مواقع التواصل، موضحه أنه تتعبها عقب ترجلها من عربة المترو.

وأثار الفيديو غضب كل من شاهده، وتم عرض الأمر على المستشار النائب العام، فأمر على الفور بالتحقيق العاجل في الواقعة، وثبت من مشاهدة النيابة العامة للمقطع المتداول إيتان الجاني أفعالاً ذات إيحاءات جنسية قبل من يصوره.

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تحقيق النيابة العامة

استدعت النيابة العامة، الفتاة المجني عليها واستمعت لأقوالها في التحقيقات، فشهدت بملاحظتها صباح يوم الواقعة إمعان الجاني النظر في جسدها حال استقلالهما عربة المترو الفارغة نسبيًا في ذلك التوقيت، وأتى الأفعال الجنسية الثابتة بالمقطع المتداول، قاصدًا بذلك التعرض لها، فصورته خلال ذلك، ثم ترجلت من العربة بمحطة مترو السادات ففوجئت بملاحقته إياها وتتبعه لها حتى خرجت من المحطة.

وشاهدت النيابة العامة آلات المراقبة بمحطة مترو السادات، فأبصرت الجاني مُتتبعًا المجني عليها عقب ترجلهما من عربة المترو حتى خروجها من المحطة.

وعقب تحديد الشرطة هوية المتهم تم ضبطته نفاذًا لأمر النيابة العامة وعُثر بحوزته على جوهر مخدر، واستجوبته النيابة العامة فقرر ارتكابه ما صُوِرَ بالمقطع بدعوى إصابته بمرض جلدي مُنكرًا تعرضه للمجني عليها، فأمرت النيابة العامة بحبسه أربعة أيام احتياطي، وقدمته لمحاكمة جنائية عاجلة.

صورة ارشيفية 

دليل الإدانة

كانت شهادة المجني عليها الدليل الذي أقامته النيابة العامة على المتهم، وأيضًا ما ثبت من مشاهدة مقطع الصورة المذكورة للمتهم خلال ارتكابه الواقعة، وما قرره الأخير في التحقيقات من صحة ظهوره بالمقطع، وما ثبت من مشاهدة تسجيلات آلات المراقبة بمحطة المترو الثابت منها ملاحقة المتهم المجني عليها، وكذا ما ثبت بتحريات الشرطة.

إحالة المتهم للمحاكمة الجنائية

اتخذت النيابة العامة قرارها، بعد مرور 5 أيام من حدوث الواقعة، وأمرت بإحالة المتهم إلى المحاكمة الجنائية العاجلة لتعرضه لأنثى بعربة مترو الأنفاق -بمحطة السادات- بإتيانه قبلها أمورًا وإيحاءات جنسية بالفعل والإشارة، وتكراره ذلك بملاحقتها وتتبعها، وارتكابه على هذا النحو فعلًا فاضحًا مخلًّا بالحياء علنًا، وذلك بعد 5 أيام من حدوث الواقعة.

القومي للمرأة يشيد بقرار النائب العام

الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة

أشادت الدكتورة مايا مرسي، رئيسة  المجلس القومي للمرأة بجهود النيابة العامة وقراراتها التي تتسم دائما بالحسم والنزاهة والشفافية والدفاع عن المرأة، مؤكدة ان قرار للنائب العام المستشار حماده الصاوي بإحالة المتهم بالتعرض لأنثى وإتيانه فعلاً فاضحًا علنًا بمحطة مترو السادات إلى المحاكمة الجنائية العاجلة، يأتى تماشيا مع حرص الدولة وعزمها القضاء على هذه الجريمة في حق بنات مصر، مشددة على أن هذا لن يحدث دون تطبيق القانون بحسم .

حق المرأة لن يضيع 

طالبت رئيسة المجلس كل فتاة أو سيدة تتعرض لهذه الجريمة بسرعة الإبلاغ لضمان حقها ، مؤكدة أن قرار النائب العام هو رسالة طمأنة لكل فتاة وسيدة أن حقها لن يضيع في ظل قانون يحمى المرأة ويحترمها .

مواقع التواصل الاجتماعي المترو ايحاءات جنسية النيابة العامة مايا مرسي المجلس القومى للمرأة

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