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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

تجربة مختلفة.. افتتاح العرض المسرحي حلم جميل على المسرح العائم الخميس

صدى البلد

يفتتح الفنان إسماعيل مختار رئيس البيت الفني للمسرح  العرض المسرحي الجديد "حلم جميل " من إنتاج فرقة المسرح الكوميدي بالبيت الفني للمسرح بقيادة الفنان أيمن عزب، و من إخراج المخرج  إسلام إمام،  يوم الخميس 21 اكتوبر الجاري  على المسرح العائم الكبير بالمنيل  فى الساعة الثامنة مساء.

وقال الفنان أيمن عزب مدير الفرقة أن العرض تجربة مختلفة، وهو العمل الأضخم انتاجيا في تاريخ فرقة المسرح الكوميدي ، فالعرض  غنائي استعراضي مأخوذ عن عمل للفنان العالمي شارلي شابلن ، ما يضفي عليها تميز في الشكل بالإضافة للمضمون ، وهو التجربة الفنية الأولى للمخرج إسلام إمام على المسرح الكوميدي .

يذكر أن "حلم جميل "عن رائعة "تشارلى شابلن "  وهو عرض غنائى موسيقى استعراضى، يدور حول شاب صعلوك  يجول  فى الشوارع ويرى أحد الأثرياء وهو ينتحر ويحاول إنقاذه فيتعرف عليه ويأخذه إلى منزله للعيش معه، و يظهر  التباين بين الطبقات وسلوكهم وأفكارهم، و تتوالى الأحداث.

"حلم جميل " من بطولة سامح حسين، سارة درزاوى، عزت زين، رشا فؤاد ، جلال هجرسي،ناجح نعيم ، طارق راغب  ،دراماتورج طارق رمضان ، ديكور حازم شبل ، ملابس نعيمة عجمى، موسيقى هشام جبر ، أشعار طارق على،إستعراضات ضياء شفيق ،إضاءة أبو بكرالشريف، ومن إخراج إسلام إمام .

البيت الفني للمسرح المسرح سامح حسين الكوميدي

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