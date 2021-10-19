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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أنجلينا جولي تحضر العرض الخاص لـ Eternals بملابس معاد استخدامها.. ما السبب؟

أنجلينا جولي مع أبنائها
أنجلينا جولي مع أبنائها

اصطحبت الفنانة الأمريكية أنجلينا جولي أبنائها إلى العرض الخاص والأول لفيلم مارفل الجديد Eternals قبل طرحه رسميا في السينمات 5 نوفمبر المقبل. 

وحرصت أنجلينا جولي وأبناؤها على تقديم رسالة بيئية هامة من خلال ظهورهم جميعا بملابس معاد تدويرها، أبرزهم ابنتها المتبناة زهارا التي ارتدت فستانا ظهرت به والدتها سابقا في حفل الأوسكار 2014. 

كلوي تشاو 

وإلى جانب زهارا، ظل كل من مادوكس وفيفيان ونوكس وشيلوه برفقة والدتهم أنجلينا جولي التي مازالت تصارع في معركة الحضانة مع والدهم براد بيت. 

حضر العرض الخاص لفيلم Eternals جميع أبطال الفيلم منهم ريتشارد مادن وكيت هارينجتون وسلمى حايك والمخرجة كلوي تشاو، وقاموا بالتقاط الصور مع الجمهور الذي حرص على استقبالهم على السجادة الحمراء. 

أبطال فيلم Eternals

اختير فيلم مارفل الجديد Eternals للعرض عالميا لأول مرة ضمن فعاليات مهرجان روما السينمائي الدولي الذي يقام في الفترة من 14 إلى 24 أكتوبر الجاري. 

فيلم مارفل الجديد Eternals من إخراج الحائزة على أوسكار العام الماضي، كلوي تشاو، وسيتم إذاعته في الفعاليات الختامية للمهرجان يوم 24 أكتوبر. 

أنجلينا جولي مع كلوي تشاو 

ينطلق فيلم مارفل الجديد Eternals في دور العرض الإيطالية يوم الأربعاء 3 نوفمبر، وفي الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة يوم 5 نوفمبر.

تفاصيل فيلم Eternals

وطرحت مارفل فيديو دعائي لفيلم Eternals، ظهر فيه جميع أبطاله وعلى رأسهم أنجلينا جولي، الممثل ريتشارد مادين، كيت هارينجتون، سلمى حايك، جيما تشان، باري كيوجان.

كيت هارينجتون مع الجمهور

وسيطرح فيلم Eternals فقط في السينمات العالمية ولن يطرح مبكرا على منصات العرض الإلكتروني أسوة بالعديد من الأفلام التي عرضت على المنصات بالتزامن مع دور العرض.

ريتشارد مادن 

تعيش شخصيات Eternals على الأرض في الخفاء لسنوات طويلة، ولكن تقع مأساة غير متوقعة تجبرهم على الخروج من الظل ولم شملهم ضد أعداء البشرة الأقادم.

وحرص منتجو فيلم Eternals على إذاعة الفيديو الدعائي الأول له ضمن فعاليات دورة الألعاب الأولمبية المنتهية حديثا التي أقيمت في طوكيو والتأكيد على أن الفيلم سيعرض في السينمات فقط. 

أبطال Eternals

وتحدثت كلوي تشاو مخرجة الفيلم في وقت سابق عن شخصيات العمل خاصة سيرسي التي تقدمها جيما تشان التي تمثل شغفها الدائم في تقديم بطلة خارقة من الإناث مميزة ومن نوع مختلف. 

وأكدت كلوي تشاو أن سيرسي أو جيما تشان ستمنح الجمهور وقتا لإعادة التفكير في معنى أن يكون الشخص بطلا خارقا، مليئا باللطف والرحمة.

جيما تشان 

ولا تملك سيرسي بطلة Eternals القوة الأكثر إثارة بين شخصيات الأبدية وهي ليست أفضل مقاتلة لكنها تمتلك قوة من نوع مميز وهي قدرتها على التواصل مع البشر والتعاطف معهم.

Eternals انجلينا جولى العرض الخاص لفيلم Eternals ريتشارد مادن كلوي تشاو

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