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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أسباب عزوف المنتجين عن إنتاج أفلام دينية.. ناقد فني يوضح .. فيديو

فجر الاسلام _ فيلم
فجر الاسلام _ فيلم ديني

قال الناقد الفني أحمد السماحي إن هناك أسبابا كثيرة لقلة أو انعدام إنتاج الأفلام الدينية منها قلة وعي المنتجين والكتاب وعزوف المنتجين أنفسهم عن التصدي لمشروع فيلم ديني.

 

وأضاف السماحي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج صالة التحرير المذاع عبر قناة صدى البلد، أن مسلسل يوسف الإيراني حقق مليارات الأرباح منذ عرضه وهو ما يؤكد أن فكرة عدم وجود مكاسب من الأفلام الدينية أمر غير صحيح.

 

وتابع أن الأفلام السينمائية لا تخسر على المدى الطويل وفيلم الناصر صلاح الدين دليل على ذلك فرغم خسارة المنتجة آسيا حينها كل ما تملك لإنتاجه إلا أنه يظل يربح حتى الآن.

 

وأوضح أحمد السماحي  أن ضعف الخلفية الدينية للكتاب من ضمن الأسباب كما لا يوجد نجم شباك يجيد اللغة العربية بإتقان، مشيرا إلى أن المجتمع في حاجة لأفلام دينية ذات جودة .

 

وتحل اليوم ذكرى مولد خير البرية وسيد ولد آدم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الذي يقول عن نفسه:"أنا سيدُ ولدِ آدمَ ولا فخر وأنا أولُ من تنشقُّ الأرضُ عنه يومَ القيامةِ ولا فخر وأنا أولُ شافعٍ وأولُ مشفَّعٍ ولا فخر ولواءُ الحمدِ بيدي يومَ القيامةِ"، وفي تلك المناسبة الكريمة المباركة ينبغي على كل مسلم ومسلمة أن يدرك أن سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم لا يقتصر ذكرها على الاحتفال بيوم مولده بل ينبغي أن يكون أحل إليك من نفسك وولدك وأهلك ومن جميع البشر حتى يكتمل الإيمان في قلبك.

 

ميلاد الرسول.. كان مولد النبي صلى الله عليه وسلم، يوم الإثنين 12 ربيع الأول من عام الفيل، على أرجح الآراء، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم الإثنين ويقول: "ذلكَ يَومٌ وُلِدتُ فيه" رواه مسلم من حديث أبي قتادة رضى الله عنه، فهو شكر منه عليه الصلاة والسلام على مِنَّة الله تعالى عليه وعلى الأمة بذاته الشريفة، فالأَولى بالأُمَّة أن تتأسى به صلى الله عليه وآله وسلم بشكر الله تعالى على منته ومنحته المصطفوية بكل أنواع الشكر، ومنها الإطعام والمديح والاجتماع للذكر والصيام والقيام وغير ذلك.

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