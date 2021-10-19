عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

المنقوش تبحث مع مساعدة أمين الأمم المتحدة مبادرة استقرار ليبيا

نجلاء المنقوش وروز
نجلاء المنقوش وروز ماري إني دس كارلو

التقت وزيرة الخارجية الليبية، نجلاء المنقوش، اليوم الثلاثاء، مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة روز ماري إني دس كارلو ورئيس البعثة الأممية في ليبيا يان كوبيتش.

وقالت وزارة الخارجية الليبية في بيان، إن اللقاء ركز على مبادرة استقرار ليبيا، والاستعدادات الجارية لاستضافة ليبيا لأعمال المؤتمر الوزاري الدولي، المعني بهذه المبادرة المقرر له الخميس المقبل الموافق 21 أكتوبر الجاري.

وقدمت المنقوش خلال اللقاء لمحة عن مضامين ومسارات مبادرة استقرار ليبيا، بجوانبها العسكرية والأمنية، والإقتصادية، مشيرة إلى أن الهدف من هذه المبادرة هو وضع الآليات المناسبة والإجراءات العملية الخاصة بالتطبيق الفعلي، لنتائج ومخرجات مؤتمري برلين 1 و 2 الدوليين الخاصين بليبيا، وقراري مجلس الأمن ذات الصلة رقم 2570 و 2571 ، وصولا الى تحقيق الاستقرار في كامل ربوع ليبيا.

كما ناقش اللقاء، الانتخابات الرئاسية والبرلمانية القادمة، والمقررة في نهاية شهر ديسمبر القادم، وكذلك أهمية التنفيذ الكامل لمخرجات لجنة 5 + 5، وتقديم الدعم اللازم لها لإنجاز مهامها.

ليبيا.. الدبيبة يوجه بفرض إلزامية التطعيم ضد كورونا

تركيا وقرارات مجلس الأمن وانتخابات ليبيا والشراكة مع مصر.. أبرز تصريحات الرئيس القبرصي

وزيرة الخارجية الليبية المنقوش البعثة الأممية مبادرة استقرار ليبيا الخارجية الليبية

ترشيحاتنا

تنتشر بسرعة كبيرة.. اكتشاف سلالة جديدة لكورونا أشد فتكا من متحور دلتا

حقوق النبي على أمته .. تعظيمه وتصديق نبوته والتخلق بأخلاقه

بنزيما يقود تشكيل ريال مدريد أمام شاختار في دوري أبطال أوروبا

هل يجوز للأرملة الذهاب الى الأفراح في فترة العدة ؟.. الإفتاء تجيب

مانشستر سيتي يتقدم على كلوب بروج بثنائية في دوري أبطال أوروبا

عودة مبهرة.. مهرجان GoodWood للسرعة يعلن مواعيده الجديدة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

البحوث الفلكية: زلزال بقوة 6 ريختر يشعر به سكان القاهرة منذ قليل

بتهمة الاعتداء الجنسي.. الحكم بـ سجن ميتشو مدرب الزمالك الأسبق 3 سنوات

راتبه 3 مليون دولار.. فصل مدرب كرة قدم رفض الحصول على لقاح كورونا

بالقانون.. زيادة 10% على الأجر الأساسي للعاملين بهذا النوع من الشركات

خالد الغندور: لجنة التسوية والتحكيم تلغي قرار إيقاف شيكابالا

بعد زلزال اليوم.. رئيس البحوث الفلكية يوجه رسالة عاجلة للمواطنين

تامر أمين يكشف سر فصل الميكروفون والكهرباء عن محمد رمضان في الجونة

بسنت شوقي للمصورين: طلعوني بالفستان كله.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أنجلينا جولي تحضر العرض الخاص لـ Eternals بملابس معاد استخدامها.. ما السبب؟

وزير الدفاع يشهد إجراءات تفتيش الحرب لإحدى تشكيلات الجيش الثانى بعد تحديثها

تفكك إثيوبيا.. أمريكا تحذر آبي أحمد من كارثة بسبب الحرب على تيجراي

انطلاق فعاليات التدريب المصرى السودانى المشترك «حارس الجنوب ــ 1»

فيديو

أحمد السقا وهند صبري يكشفان عن الصفات المشتركة بينهما .. فيديو

شيل إيدك وبطلوا شغل شيخ العرب.. هجوم عنيف على أحمد مجاهد في البرلمان

غاوي مشاكل.. لماذا لم يكمل محمد رمضان فقرته في مهرجان الجونة؟..فيديو جراف

فيديو جراف.. أحمد رزق.. لماذا انسحب الفنانون من فيلم ريش أثناء عرضه

المزيد

ساحة رأي

د.جوزيف رامز أمين يكتب: علاقة الكنيسة القبطية بجنوب السودان

ليلى موسي تكتب: اللجنة الدستورية.. خطوة نحو الأمام أم استنساخ لسابقاتها؟

كواعب أحمد البراهمي تكتب: سن الرشد

أحمد الغنام يكتب: صراع السياسة والثقافة العربية

د. أحمد عبدالمجيد يكتب: عشقت محمدًا

د. علاء الشال يكتب: لماذا لا نحتفل بميلاد شفيع الأمة؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد نوار

رحمة للعالمين!

كريمة أبو العينين

«بالحب ابتلينا»

بهجت العبيدي

العقل الأسطوري وخرافة السحر!

د.محمود بكري

معركة الوعي (8)

محمد أرسلان

العراق ما بعد الانتخابات وأفغانستان

ريهام مازن

«المولد».. حلوى وتأسي بأخلاق الحبيب المصطفى

د. جهاد عودة

«الصراع الدولى من أجل السلام الدائم»: تعميق إشكالية الناتو والدفاع الأوروبى

د.على ثابت

مسلمون ضد الإسلام

اﻟﻤﺰﻳﺪ