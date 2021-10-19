المنقوش تبحث مع مساعدة أمين الأمم المتحدة مبادرة استقرار ليبيا

التقت وزيرة الخارجية الليبية، نجلاء المنقوش، اليوم الثلاثاء، مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة روز ماري إني دس كارلو ورئيس البعثة الأممية في ليبيا يان كوبيتش.

وقالت وزارة الخارجية الليبية في بيان، إن اللقاء ركز على مبادرة استقرار ليبيا، والاستعدادات الجارية لاستضافة ليبيا لأعمال المؤتمر الوزاري الدولي، المعني بهذه المبادرة المقرر له الخميس المقبل الموافق 21 أكتوبر الجاري.

وقدمت المنقوش خلال اللقاء لمحة عن مضامين ومسارات مبادرة استقرار ليبيا، بجوانبها العسكرية والأمنية، والإقتصادية، مشيرة إلى أن الهدف من هذه المبادرة هو وضع الآليات المناسبة والإجراءات العملية الخاصة بالتطبيق الفعلي، لنتائج ومخرجات مؤتمري برلين 1 و 2 الدوليين الخاصين بليبيا، وقراري مجلس الأمن ذات الصلة رقم 2570 و 2571 ، وصولا الى تحقيق الاستقرار في كامل ربوع ليبيا.

كما ناقش اللقاء، الانتخابات الرئاسية والبرلمانية القادمة، والمقررة في نهاية شهر ديسمبر القادم، وكذلك أهمية التنفيذ الكامل لمخرجات لجنة 5 + 5، وتقديم الدعم اللازم لها لإنجاز مهامها.