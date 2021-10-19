مصطفى محمد.. هل اقترب الأناكوندا من مزاملة محمد صلاح ؟

يبدو أن مهاجم منتخب مصر، ولاعب جالاطا سراي التركي، مصطفى محمد، المُعار من النادي الزمالك، بدأ يستعيد لياقته وعافيته التهديفية من جديد بعدما نح في تسجيل 3 أهداف في آخر مباراتين مع فريقه جالاطا سراي.

كذلك تمكن مصطفى محمد من إضافة هدفين لمنتخب مصر في آخر 3 مواجهات أمام الجابون وليبيا ليصبح هداف منتخب مصر في تصفيات الأمم الإفريقية حتى الآن.

أزمة أثّرت على مستواه

وكان مصطفى محمد قريبًا من الإنتقال إلى نادي بوردو الفرنسي - الذي سعى حثيثًا لضم اللاعب - خلال موسم الانتقالات الفائت، لكن تعقيد الإجراءات من جانب ناديي الزمالك وجالاطا سراي حال دون اتمام الصفقة.

وعاد مصطفى محمد من تلك الأزمة بمستوى سيء وأداء لا يرقى للمشاركة مع فريقه في تركيا، وهدده المدير الفني باستبعاده من الفريق.

عودة مصطفى محمد كانت من خلال مباراة مصر والجابون، حيث حل بديلًا في الدقائق الأخيرة وسجل هدف التعادل للمنتخب المصري، وأعقب ذلك أزمة أيضًا بسبب تصرفات متجاوز صدرت من اللاعب تجاه المدير الفني حسام البدري.

قريب من الدوري الإنجليزي

أشارت تقارير صحفية اليوم، إلى تألق مصطفى محمد من جديد مع الفريق التركي، بينما أكدت على عرض نادي بوردو الفرنسي لضم اللاعب والذي لم يتغير حتى الآن.

وقالت صحيفة سي إن إن التركية أن اللاعب مطلوبًا من أندية في الدوري الإنجليزي، وقد يكون الميركاتو القادم في انجلترا.

وإذا تمكن مصطفى محمد من الانتقال للدوري الانجليزي سيصبح المصري الثالث الذي يلعب في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم بعد محمد صلاح لاعب ليفربول، ومحمود تريزيجيه لاعب أستون فيلا.

رسالة لجماهير جالاطا سراي

وكان المهاجم المصري مصطفى محمد لاعب نادي الزمالك المعار إلى جالاتا سراي، وجه رسالة لجماهير النادي التركي، بعد استعادة مستواه مؤخرا.

وقال مصطفى محمد في تصريحات أبرزتها صحيفة “الصباح التركية:” كنت أشعر بضغط كبير خلال الفترة الماضية، بسبب ابتعادي عن التهديف، كنت احتاج إلى هدف واحد، لاستعادة مستواي مجددا".

تابع مصطفى محمد :" أشكر جماهير جالاتا سراي على دعمهم لي خلال الفترة المقبلة، وسأستمر في تسجيل الأهداف.