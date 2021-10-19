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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أسواق المال العربية اليوم.. تراجع مؤشرات مصر والإمارات وصعود قطر والسعودية

ارشيفية
ارشيفية

ننشر مؤشرات البورصات المصرية والعربية في ختام تعاملات اليوم الثلاثاء 20-10 وجاءت كالتالى:

 

بورصة مصر

أنهت بورصة مصر تعاملات الثلاثاء على تراجع جماعي مع موجة بيع عنيفة على الأسهم الصغيرة والمتوسطة بعد تعديلات فنية على أكواد وقوائم الأسهم.

 

وأغلق المؤشر الرئيسي للسوق متراجعا بنحو 0.72%  فوق مستوى 11 ألف نقطة للجلسة  الثالثة على التوالي.

 

وارتفعت أسهم أوراسكوم القابضة للتنمية بالتزمن مع تصريحات رئيس مجلس إدارة أوراسكوم القابضة للتنمية لـCNBC عربية والتي نفى فيها إمكانية توجه نحو الاستثمار في قطاع الطيران.


الأسواق الإماراتية :

واصلت مؤشرات الأسواق الإماراتية تحركاتها العرضية بعد انخفاض مؤشر سوق أبوظبي بنسبة طفيف ليغلق بالقرب من مستويات 7888 نقطة ، بينما المؤشر العام في سوق دبي ارتفاعا طفيفا ليغلق عند ستويات 2818 نقطة وسط تباين في أداء القياديات في كلا السوقين مع ترقب نتائج الربع الثالث ،

وسهد سوق دبي تراجع سهم "دو" الى أدنى مستوياته في أسبوعين بعد إعلان الشركة عن انخفاض أرباحها الصافية بنسبة 66% في فترة الربع الثالث من العام الحالي ، بينما صعد سهم "أرامكس" الى أعلى مستوياته في شهر مع إفصاح الشركة عن توقيعها اتفاقية شراكة مع المدينة العالمية للخدمات الإنسانية .

 

بورصة قطر :

ارتفع المؤشر العام بنسبة 0.2% ليغلق عند أعلى مستوياته منذ أكتوبر من عام 2015

وجاء الدعم من قطاع البنوك وتحديدا سهم مجموعة QNB الذي ارتفع بنسبة 1% مسجلا أعلى إغلاق له في نحو 20 شهرا.

 

بورصة الكويت :

واصلت المؤشرات الكويتية صعودها الى قمم تاريخية بعد ارتفاع المؤشر الرئيسي بنسبة 0.8% مسجلا إغلاق قياسي جديد عند مستويات 5872 نقطة

كما ارتفع المؤشر العام للجلسة السادسة على التوالي ليصل الى أعلى مستوياته على الإغلاق ،

وواصل سهم بنك وربة تألقه بعد صعوده للجلسة الخامسة على التوالي ليغلق عند أعلى مستوياته في نحو 8 سنوات.

 

السوق السعودي  

عاود السوق السعودي الصعود عند مستويات قياسية جديدة في 15 عاما مع فورة صعود للأسهم القيادية وفي مقدمتها سهم الراجحي الذي لامس أعلى مستوياته على الإطلاق منذ الإدراج.

 

وأغلق المؤشر الرئيسي للسوق مرتفعا بنحو 0.3% حول مستويات 11792.5 نقطة وهو أعلى مستوى مسجل منذ العام 2006 قبل الأزمة المالية العالمية.

 

وارتفع سهم أرامكو السعودية حول أعلى مستوياته على الإطلاق بالتزامن مع ما نقلته CNBC عربية عن مصدر مصرفي قوله إن الشركة بصدد تسريع وتيرة العمل في حقل الجافورة مع ارتفاع صاروخي لأسعار الغاز.

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