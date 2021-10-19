د. ضحى بركات تكتب: إلا رسول الله

ملء قلبى فاض حبى.. ....يا إمام الانبياء

فاعذرن ضعفى وعجزى...حين ساد الأغبياء

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طعنة تسرى بقلبى ...حين رسم عنك ساء

ريشة للخس عالت .. ....شاد إعلام البغاء

حكمة القهار شاءت ... بعض خلق للشقاء

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امة المختار حمدا .... حقق الله. الرجاء

من هجا المختار جهرا... عمره وافى انقضاء

والسعير به تلظى ...... معلنا حكم الفناء

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يا جهولا شاء غدرا . ...و فى ربى مانشاء

أى فرح كفو فرحى ...تعس من ساق العداء

لا لمثلك نور أحمد ...خاب دربك والغباء

كل عدل فيه يشهد.....كل حسن منه جاء

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هل رأيت اليوم عينا ..قدر أحمد فى العلاء

إن عين الكون تشهد ...شر ميت بالعراء

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نشكر الرحمن وفى .. جرح قومى بالشفاء

هكذا كانت أمانى القلب .. أو كان الدعاء

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عبرة نجعلها عيدا .. فيه شكر وانحناء

فاسجدوا لله طوعا ... تب حقد وافتراء

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إن تبسم وجه أحمد .... هان دمع واكتواء

إن عيش السعد نحيا.....حين نوفيه انتماء

شربة من حوض أحمد ...تمحو ظمئى والشقاء

يوم نلقى نور أحمد ..... فاز حظ الأوفياء