د. ضحى بركات تكتب: إلا رسول الله

ملء قلبى فاض حبى.. ....يا إمام الانبياء
فاعذرن ضعفى وعجزى...حين ساد الأغبياء
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طعنة تسرى بقلبى ...حين رسم عنك ساء
ريشة للخس عالت .. ....شاد إعلام البغاء
حكمة القهار شاءت ... بعض خلق للشقاء
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امة المختار حمدا .... حقق الله. الرجاء
من هجا المختار جهرا... عمره وافى انقضاء
والسعير به تلظى ...... معلنا حكم الفناء
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يا جهولا شاء غدرا . ...و فى ربى مانشاء
أى فرح كفو فرحى ...تعس من ساق العداء
لا لمثلك نور أحمد ...خاب دربك والغباء
كل عدل فيه يشهد.....كل حسن منه جاء
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هل رأيت اليوم عينا ..قدر أحمد فى العلاء
إن عين الكون تشهد ...شر ميت بالعراء
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نشكر الرحمن وفى .. جرح قومى بالشفاء
هكذا كانت أمانى القلب .. أو كان الدعاء
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عبرة نجعلها عيدا .. فيه شكر وانحناء
فاسجدوا لله طوعا ... تب حقد وافتراء
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إن تبسم وجه أحمد .... هان دمع واكتواء
إن عيش السعد نحيا.....حين نوفيه انتماء
شربة من حوض أحمد ...تمحو ظمئى والشقاء
يوم نلقى نور أحمد ..... فاز حظ الأوفياء