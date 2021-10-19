عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

أمور عجيبة حدثت عند مولد النبي .. بركة ونور وانتكاس الأصنام

المولد النبوي
المولد النبوي

كشف الشيخ محمود عويس، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، عن أمور عجيبة حدثت عند مولد النبي المصطفى -صلى الله عليه وسلم- تدل على عظم المولود وهو النبي محمد أفضل الخلق.

 

من فرح بنا فرحنا به.. أمور تفند دعوات بدعة احتفال المولد النبوي

المولد النبوي.. أمران عظيمان من فقه الرّضاع له صلى الله عليه وسلم

أمور عجيبة حدثت عند مولد النبي


وقال عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، في فيديو لصدى البلد، إن هذه الأمور العجيبة التي حدثت عند مولد النبيوأولها خروج نور أضاء الدنيا كلها، وثانيها خروج نجم في السماء في ليلة مولده -صلى الله عليه وسلم- ولم يطلع في السماء إلا هذه الليلة وعرف بأنه نجم أحمد.

وأضاف، أن من الأمور العجيبة التي حدثت عند مولد النبي، هو اهتزاز إيوان كسرى العظيم المشيد بطريقة قوية، كذلك لما ولد النبي أخمدت النار التي كان يعبدها أهل فارس من دون الله، فتعجبوا لهذا الشئ العجيب لأنها لم تنطفئ منذ 1000 عام وقتها.

كذلك من الأمور العجيبة التي حدثت عند مولد النبي، غاضت مياه بحيرة ساوه، وكانت تعظم هذه المياه من دون الله، كذلك لما ولد النبي نكست الأصنام الموجودة في الكعبة بالرغم من أنها كانت مؤسسة بصلابة وقوة لا تجعلها تنحني.

عجائب ليلة مولد النبي

 

وأشار عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى ، إلى أنه من الأمور العجيبة التي حدثت ليلة مولد خاتم الأنبياء والمرسلين، وجود البركة ، مصداقا لقوله تعالى (وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَ مَا كُنتُ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا).

 

عجائب كثرة الصلاة على النبي

 

وقال عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، في فيديو لصدى البلد، إن من أجل العبادات وأعظمها هي كثرة الصلاة على النبي، فالله تعالى هو أول من صلى على النبي ومن بعده الملائكة، وأمر الله عباده بالصلاة على النبي.

واستشهد عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، بقوله تعالى (إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ ۚ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا) منوها بأن الصلاة من الله على النبي معناها الثناء، والصلاة من الملائكة والمسلمين على النبي معناها الدعاء.

وأشار إلى أن النبي الكريم، قال في فضل الصلاة عليه "من صلى عليا واحدة صلى الله عليه بها عشرا".

وأكد أن من فوائد الصلاة على النبي، هو غفران الذنوب، ومحو السيئات وتفريج الهموم والكروب، فالهموم والأحزان تزال وتمحى بالصلاة على النبي.

وأشار عضو مركز الأزهر، إلى أن الصلاة على النبي هي طريق الجنة، فقال رسول الله "من ذكرت عنده ولم يصل عليا خطئ طريق الجنة" كما أن من فضل الصلاة على النبي، أن اسم المسلم ووالده يكتبون عند الملائكة، فهناك ملائكة مهمتهم إبلاغ النبي السلام ممن يصلون عليه من المسلمين في الأرض.

كما أن الصلاة على النبي، من أسباب إجابة الدعاء، فقبل أن يتوجه المسلم إلى الله بالدعاء عليه أن يبدأ الدعاء بالصلاة على النبي ويختمها بالصلاة على النبي، كما أن الصلاة على النبي يجنب المسلم من الفتن والمصائب.

 

أمور عجيبة حدثت عند مولد النبي عجائب ليلة مولد النبي عجائب كثرة الصلاة على النبي مولد النبي مولد النبى المصطفى

ترشيحاتنا

هنصدر الكهرباء والغاز.. أحمد موسى: أردوغان يفهم رسائل مصر وقبرص واليونان

القمة المصرية اليونانية القبرصية .. 5 أحلام مشروعة و3 تحديات كبرى

هدف خرافي جديد.. محمد صلاح يتقدم لـ ليفربول على أتليتكو مدريد

السعودية.. هيئة العقار: تراجع أسعار المتر في أحياء جدة بأكثر من النصف

فرصة العمر..أسرة تبيع مدينة بالكامل مقابل 725 ألف دولار شاملة الطرق والمواشي

حقيقة قيام المصريين بصرف 136 مليار جنيه على الدروس الخصوصية.. فيديو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

البحوث الفلكية: زلزال بقوة 6 ريختر يشعر به سكان القاهرة منذ قليل

بتهمة الاعتداء الجنسي.. الحكم بـ سجن ميتشو مدرب الزمالك الأسبق 3 سنوات

خالد الغندور: لجنة التسوية والتحكيم تلغي قرار إيقاف شيكابالا

15 نوفمبر.. حظر دخول موظفي الحكومة إلا بعد حصولهم على تطعيم كورونا

نصف تريليون جنيه رشوة ..المؤبد والمشدد ل 16 متهما بالتزوير والاستيلاء على أموال الدولة

موسيماني: هذا الشخص لا يمثلني.. وعلاقتي بالأهلي "مش محتاجة كلام"

بعد زلزال اليوم.. رئيس البحوث الفلكية يوجه رسالة عاجلة للمواطنين

راتبه 3 ملايين دولار..فصل مدرب كرة قدم رفض الحصول على لقاح كورونا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ريا أبي راشد تنضم لنجوم الفن على ريد كاربت فيلم أميرة بمهرجان الجونة..صور

أنجلينا جولي تحضر العرض الخاص لـ Eternals بملابس معاد استخدامها.. ما السبب؟

وزير الدفاع يشهد إجراءات تفتيش الحرب لإحدى تشكيلات الجيش الثاني بعد تحديثها.. فيديو وصور

تفكك إثيوبيا.. أمريكا تحذر آبي أحمد من كارثة بسبب الحرب على تيجراي

فيديو

السعودية والعراق الأكبر عربيا.. قائمة أغنى دول العالم امتلاكا لـ احتياطي النفط

حل أزمتي ليبيا وقبرص .. أبرز تصريحات الرئيس السيسي في القمة الثلاثية باليونان

أحمد السقا وهند صبري يكشفان عن الصفات المشتركة بينهما .. فيديو

وزير الدفاع يشهد إجراءات تفتيش الحرب لإحدى تشكيلات الجيش الثاني بعد تحديثها.. فيديو وصور

المزيد

ساحة رأي

د. ضحى بركات تكتب: إلا رسول الله

د.جوزيف رامز أمين يكتب: علاقة الكنيسة القبطية بجنوب السودان

ليلى موسي تكتب: اللجنة الدستورية.. خطوة نحو الأمام أم استنساخ لسابقاتها؟

كواعب أحمد البراهمي تكتب: سن الرشد

أحمد الغنام يكتب: صراع السياسة والثقافة العربية

د. أحمد عبدالمجيد يكتب: عشقت محمدًا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إيمان الدربي

وجه القمر

محمد نوار

رحمة للعالمين!

كريمة أبو العينين

«بالحب ابتلينا»

بهجت العبيدي

العقل الأسطوري وخرافة السحر!

د.محمود بكري

معركة الوعي (8)

محمد أرسلان

العراق ما بعد الانتخابات وأفغانستان

ريهام مازن

«المولد».. حلوى وتأسي بأخلاق الحبيب المصطفى

د. جهاد عودة

«الصراع الدولى من أجل السلام الدائم»: تعميق إشكالية الناتو والدفاع الأوروبى

اﻟﻤﺰﻳﺪ