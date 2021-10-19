أمور عجيبة حدثت عند مولد النبي .. بركة ونور وانتكاس الأصنام

كشف الشيخ محمود عويس، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، عن أمور عجيبة حدثت عند مولد النبي المصطفى -صلى الله عليه وسلم- تدل على عظم المولود وهو النبي محمد أفضل الخلق.

أمور عجيبة حدثت عند مولد النبي



وقال عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، في فيديو لصدى البلد، إن هذه الأمور العجيبة التي حدثت عند مولد النبيوأولها خروج نور أضاء الدنيا كلها، وثانيها خروج نجم في السماء في ليلة مولده -صلى الله عليه وسلم- ولم يطلع في السماء إلا هذه الليلة وعرف بأنه نجم أحمد.

وأضاف، أن من الأمور العجيبة التي حدثت عند مولد النبي، هو اهتزاز إيوان كسرى العظيم المشيد بطريقة قوية، كذلك لما ولد النبي أخمدت النار التي كان يعبدها أهل فارس من دون الله، فتعجبوا لهذا الشئ العجيب لأنها لم تنطفئ منذ 1000 عام وقتها.

كذلك من الأمور العجيبة التي حدثت عند مولد النبي، غاضت مياه بحيرة ساوه، وكانت تعظم هذه المياه من دون الله، كذلك لما ولد النبي نكست الأصنام الموجودة في الكعبة بالرغم من أنها كانت مؤسسة بصلابة وقوة لا تجعلها تنحني.

عجائب ليلة مولد النبي

وأشار عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى ، إلى أنه من الأمور العجيبة التي حدثت ليلة مولد خاتم الأنبياء والمرسلين، وجود البركة ، مصداقا لقوله تعالى (وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَ مَا كُنتُ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا).

عجائب كثرة الصلاة على النبي

وقال عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، في فيديو لصدى البلد، إن من أجل العبادات وأعظمها هي كثرة الصلاة على النبي، فالله تعالى هو أول من صلى على النبي ومن بعده الملائكة، وأمر الله عباده بالصلاة على النبي.

واستشهد عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، بقوله تعالى (إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ ۚ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا) منوها بأن الصلاة من الله على النبي معناها الثناء، والصلاة من الملائكة والمسلمين على النبي معناها الدعاء.

وأشار إلى أن النبي الكريم، قال في فضل الصلاة عليه "من صلى عليا واحدة صلى الله عليه بها عشرا".

وأكد أن من فوائد الصلاة على النبي، هو غفران الذنوب، ومحو السيئات وتفريج الهموم والكروب، فالهموم والأحزان تزال وتمحى بالصلاة على النبي.

وأشار عضو مركز الأزهر، إلى أن الصلاة على النبي هي طريق الجنة، فقال رسول الله "من ذكرت عنده ولم يصل عليا خطئ طريق الجنة" كما أن من فضل الصلاة على النبي، أن اسم المسلم ووالده يكتبون عند الملائكة، فهناك ملائكة مهمتهم إبلاغ النبي السلام ممن يصلون عليه من المسلمين في الأرض.

كما أن الصلاة على النبي، من أسباب إجابة الدعاء، فقبل أن يتوجه المسلم إلى الله بالدعاء عليه أن يبدأ الدعاء بالصلاة على النبي ويختمها بالصلاة على النبي، كما أن الصلاة على النبي يجنب المسلم من الفتن والمصائب.