رامي رضوان يتعرض لـ موقف محرج على الهواء.. فيديو

استقبل الإعلامي رامى رضوان، اللواء ممدوح عبد القادر مدير إدارة الحماية المدنية السابق، فى مداخلة هاتفية، وفى أثناء الترحيب قال اللواء ممدوح لـ رامي : "مساء النور يا أستاذ تامر" ليرد رامى رضوان " انا شوية عمرو وشوية تامر ودخل فى حالة ضحك على الهواء.

قال اللواء ممدوح عبد القادر مدير إدارة الحماية المدنية السابق، إن المواطن عندما يحدث زلزال يشعر بـ دوخة، وأن هناك تحركا فى منقولات الشقة.

وأضاف مدير إدارة الحماية المدنية السابق، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " مساء دي إم سي" المذاع على قناة دي إم سي، تقديم الإعلامي رامى رضوان، أن أماكن الخطر هي سقوط أشياء على الرأس، ولذلك على المواطن النوم على الأرض، والاختباء تحت كرسي.

ولفت إلى أنه يجب الابتعاد عن منتصف الحجرة، و كذلك الابتعاد عن الشباك، والصعود لـ أعلى ، أو الجلوس فى مكانك.

وقال الدكتور جاد القاضى، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، إنه تم رصد تابعين لزلزال اليوم، موضحًا أن المواطنين شعرو به لـ 3 ثوان، مؤكدًا أنه لم يتجاوز 2.4 ريختر.

وأضاف، أن الزلزال الذى شعر به المواطنون اليوم بالقاهرة الكبري مصدره جزيرة كريت، وأن مصر لم تدخل حزام الزلزال بالمنطقة.



وكشف رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، أن منطقة شرق البحر المتوسط معروف عنها أنها منطقة نشاط زلزالي، موضحا أن زلزال كريت اليوم شعر به بعض السكان بعدد من المحافظات المصرية.



وأكد جاد القاضي، أن زلزال كريت اليوم كان على عمق 65 كيلو مترا ما أدى إلى الإحساس به في بعض المحافظات .



وأوضح، أنه كان هناك تابعان بقوة 3.4 ريختر ما جعلهما غير محسوسين في مصر، مضيفا أن درجة إحساس المواطن بالزلزال تعتمد على بعده من المركز وعمق الزلزال نفسه، موضحا أنه لو كان زلزال اليوم سطحيا ما شعر به أحد في مصر.

وتابع جاد القاضي، أنه عند الإحساس بالزلزال يجب على الإنسان أن يثبت مكانه ويتبع تعليمات السلطات المحلية، وعدم التواجد إلى جوار الاكسسوارات أو أشياء ممكن أن تسقط بفعل الهزة التي يحدثها الزلزال.



واختتم جاد القاضي، أن توابع زلزال كريت لا زالت مستمرة ولكنها لن تكون محسوسة.