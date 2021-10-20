معرض فرانكفورت للكتاب.. الأدب الكندي في ألمانيا: تبادل الثقافة والفنون

يقدم المؤلفون والرسامون والمبدعون الكنديون لونا فريدًا من الفنون على المستوى العالمي، مما ساعدهم في التواجد في معرض فرانكفورت للكتاب 2021 ضيف شرف، مما يوفر تنوع ثقافي للمشهد الفني، وذلك من خلال اختلاف المحتوى الثقافي الكندي في فرانكفورت لنقل الفن والثقافة الكندية.

ووفقا لموقع "ياهو نيوز" الإخباري، حضر الافتتاح الأونورابل ستيفن جيلبولت، وزير الثقافة الكندي، وقال: "في معرض فرانكفورت للكتاب وفي جميع أنحاء ألمانيا ، ستمثل القصص الفردية للمؤلفين والرسامين والفنانين الكنديين من جميع التخصصات،وسيؤدي وجودنا كضيف شرف فقط إلى زيادة الروابط الثقافية والتجارية".



وتشترك كلا البلدين في المناظر الطبيعية ويعد المعرض فرصة لعرض الاعمال الفنية والتعريف بالفنانين، وقالت ستيفان ديون، السفير في ألمانيا والمبعوث الخاص إلى الاتحاد الأوروبي وأوروبا: "يسر كندا أن تقدم أخيرًا جناح ضيف الشرف الكندي في معرض فرانكفورت للكتاب 2021، وتفخر بتطوير المعرض افتراضيا لاستكماله، وهو الأول من نوعه في تاريخ المعرض".

وتعد كندا المشترك الأدبي الرسمي ومنهم المؤلفين والرسامين، بالإضافة إلى العروض الحية والمناقشات على خشبة المسرح والتي تعد تجربة أدبية فريدة مع تسليط الضوء على ثراء وتنوع الأدب الكندي.



ويتضمن المعرض 3 نقاشات بين بعض كبار المؤلفين الكنديين، وهم بول و ميشال جان لمناقشة الحفاظ على وحماية اللغات والثقافات من منظور السكان الأصليين، والمناقشة الثانية لكاثرين و ميتشايل كرومي وأنجيلا لمناقشة رسم خرائط كندا وما بعدها.

كذلك تنضم مارجريت أتوود، وكيم ثوي لإجراء مناقشة حول الأدب الكندي وأدب المرأة، ويعد المشاركة الكندية في المعرض فرصة للمبدعين الكنديين والتعافي من أزمة وباء كوفيد-19 التي تسببت في عدة ازمات تعرض لها المجال الثقافي في العالم.