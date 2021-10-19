سوريا.. الأهالي يعترضون رتلا عسكريا للجيش الأمريكي ويجبرونه علي التراجع |فيديو

اعترض أهالي قرية حامو، في ريف القامشلي الشرقي، اليوم الثلاثاء، رتلا عسكريا تابعا للجيش الأمريكي أثناء محاولته المرور بالقرب من القرية، وأجبروه على التراجع والعودة من حيث أتى.

ووفقا لوكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا"، قالت مصادر إن رتلا مؤلفا من ثلاث مدرعات وسيارة هامر حاول المرور إلى مدينة القامشلي عبر الطريق الدولي بالقرب من القرية، فاعترض الأهالي الرتل ورموه بالحجارة وأجبروه على التراجع.

وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق لحظة اعتراض أهالي البلدة للرتل العسكري الأمريكي.