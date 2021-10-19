أحمد السقا : رجلي بتخبط في بعض لما بعمل دور مهم

قال الفنان أحمد السقا، أن الشغف الفني لم يمت يوماً في مسيرتي الفنية قائلاً : اقسم بالله لما ببقى نازل أعمل دور مهم وأنا حابه أول يوم وفي ساعة أول لحظة تصوير بتبقى رجلي بتخبط في بعضيها وكأنها أول مرة وبقي يرتعش وإيدي مهتزة.

وأضاف أحمد السقا، خلال لقاء له لبرنامج “كلمة أخيرة” عبر فضائية “أون”، ان أنه بعد كل هذه السنوات لازال حريصاً على مذاكرة ودراسة الأدوار وكأنها أول مرة قائلاً " يعيش المعلم ويتعلم طول الوقت لسه بذاكر الشخصية ودي بتبقى اكتر فتؤرة ذهنية مرهقة.

وتابع أحمد السقا، أن تكريمه على هامش فعاليات مهرجان الجونة السينمائي في دورته الخامسة، كان هام بالنسبة له، مؤكدا أنه جرت العادة أن يحصل الفنان على تكريم أو جائزة عن مشواره الفني في كبره أو بعد وفاته حيث يتم تكريمه.

التكريم في عمر صغيرة يشعر الانسان بالمسؤولية

وأشار الفنان أحمد السقا إلى أن التكريم في عمر صغيرة يشعر الانسان بالمسؤولية وكأني متخرج من الاكاديمية للتو