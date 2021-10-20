اشتغلت بطاقة نووية مش عادية.. أحمد السقا: «شورت وفانلة وكاب عمل نجاح رهيب»|فيديو

قال الفنان أحمد السقا، «إن فيلم “شورت وفانلة وكاب” عمل نجاح رهيب وفضلت ثلاثة أيام ساكت وأمي ومراتي بيسألوني: مالك ؟ كنت فرحان ومش مصدق وحاسس إني بحلم وبقول لنفسي هعمل إيه بعد كده؟»

وأضاف أحمد السقا، خلال لقاء له لبرنامج “كلمة أخيرة” عبر فضائية “أون”، أنه بذل مجهوداً غير عادي في “ شورت وفانلة وكاب “ معلقا ” اشتغلت بطاقة نووية مش عادية”.

وتابع أحمد السقا، "أن الصخرة التي قام بالتصوير عليها وقتها مازالت إلى يومنا هذا تحمل اسم" صخرة السقا، مؤكدًا أنها أصبحت مزارًا سياحيًا.

ساهم في ترويج السياحة

وأشار الفنان أحمد السقا إلى أن فيلم «شورت وفانلة وكاب» الذي شارك في بطولته وتم تصويره في مدينة شرم الشيخ ساهم في ترويج السياحة في هذه المدينة، خاصة أن الفيلم كان بمثابة دعاية قوية لهذه المنطقة".