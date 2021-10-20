يا ريت ننسى الماضي.. علاء وحيد: الأهلي يشارك بكل الألعاب في الإسماعيلية إلا كرة القدم

أكد علاء وحيد المتحدث الرسمي باسم النادي الإسماعيلي، أنه لا يوجد أي مانع أن يلعب النادي الأهلي في الإسماعيلية.

وأشار وحيد عبر برنامج البريمو بقناة ten إلى أن الإسماعيلي لا يملك الرفاهية لمواجهة الأهلي في برج العرب بالإسكندرية وحجز فنادق الإقامة هناك بدلا من اللعب بالإسماعيلية.

وأوضح أن الإسماعيلي لن يلعب على أرضه سوى في الجولة الرابعة، مؤكدا حقه في اللعب على أرضه ضد الأهلي؛ لتطبيق مبدأ العدالة والتنافسية.

ونوه بأن الأهلي يلعب بالفعل في الإسماعيلية في كل الألعاب، في صالة قناة السويس الا في كرة القدم.

وأشار إلى أن بعض الصفحات عبر مواقع التواصل الاجتماعي تسببت في إثارة الجدل الإعلامي حول ملعب هذه المباراة.

وأكد أن الإسماعيلي يرحب بالأهلي، ودروس الماضي تعلمها الجميع ويجب التعامل مع الواقع.