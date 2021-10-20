مئات الأطفال والكبار يطبقون حركات مسلسل لعبة الحبار Squid game بالشارع.. وهذا جزاء الخاسر

كثيرًا ما تنجح الأعمال الفنية في كسب قلوب الناس حتى من شدة تأثرهم بها يقومون بتطبيق أحداثها على أرض الواقع، والدليل على ذلك ما تشهده بعض مدن العالم وتحديدًا هولندا من أحداث وأفعال يقوم بها محبي المسلسل الكوري لعبة الحبار الذي يعرض على شبكة "نتفلكس".

فقد لعب العشرات من الأطفال الالعاب التي عرضت في مسلسل لعبة الحبار Squid game في أحد شوارع وسط المدينة المزدحمة، ولحسن الحظ لم تنته مثل تلك الموجودة في سلسلة Netflix الناجحة.

لعب حشود من المشجعين الهولنديين الالعاب التي جاءت في المسلسل الكوري، كما انهم شيدوا التماثيل بما فيهم العروسة المعروفة أيضًا باسم الضوء الأحمر والضوء الأخضر في منتصف الطريق، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية.

فقواعد اللعبة بـ المسلسل هي أي شخص يتم رصده وهو يتحرك في العرض يُقتل على الفور وبدون ندم، ولكن في النسخة الهولندية الأكثر ودية التي لعبها سكان روتردام ، كانت العقوبة الوحيدة هي تناول جزء من الحليب الدافئ والبسكويت.

وحصل الفائز على بدلة رياضية خضراء خاصة به، وكانت لعبة التماثيل ، المعروفة باسم Annemaria Koekoek باللغة الهولندية ، مزودة بحراس يرتدون ملابس رياضية وردية اللون والدمية العملاقة المرعبة التي لا تُنسى.

فيما يخشى بعض الآباء البريطانيين أن يصبح أطفالهم متنمرين إذا شاهدوا المسلسل المشهور عالميًا عن كثب، وقالت عالمة النفس ساندرا ويتلي: "من الواضح أن هناك رسائل لا نريد أن يأخذها أطفالنا"، كما كتبت مدرسة جون برامستون الابتدائية في إلفورد بشرق لندن إلى أولياء الأمور تحذرهم من أن التلاميذ ينسخون المشاهد في الملعب.



وقد شاهد المسلسل الكوري لعبة الحبار أكثر من 111 مليون أسرة حول العالم، وينتظر الملايين عرض الجزء الثاني من المسلسل والذي من المفترض أن يكون خلال الأشهر القليلة القادمة.