حسين السيد يكشف كواليس أزمة كارتيرون وجنش في الزمالك

كشف حسين السيد، عضو اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك، كواليس أزمة باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق الأول، ومحمود جنش، حارس مرمي الفريق.

وقال حسين السيد، خلال تصريحات تليفزيونية، مع الإعلامي أحمد شوبير، ببرنامج "ملعب أون تايم"، المذاع علي قناة "أون تايم سبورتس"، "جنش شخصية تتحب، وهو راجل مباشر وصريح واللي في قلبه علي لسانه"، مشيرا إلي أنه أراد أن يتجاوز الشخص في وقت عصبية.

وتابع: كل ما في الأمر أنه احتد علي كارتيرون خلال المناقشة وصوته ارتفع، ولكنه لم يلقي بزجاجة المياه في وجه المدرب، ولم يحدث كل ما قيل.

وأكمل: جنش حكي لي كل ما حدث بالنص، وكارتيرون قال لنا إنه لا يريده، وكان لا بد أن نتصرف مع اللاعب.

واختتم تصريحاته: ليس من المعقول أن نترك اللاعب داخل الفريق وليس له دور.