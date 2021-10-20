"يويفا" يمنح كليان مبابي جائزة بعد فوز باريس سان جيرمان علي لايزبيج

فاز كيليان مبابي، مهاجم باريس سان جيرمان بجائزة جديدة بعد الفوز على لايبزيج الألماني (3-2)، في الجولة الثالثة لدوري أبطال أوروبا.

ومنح الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، مبابي جائزة أفضل لاعب في المباراة لدوره الكبير في إسقاط الفريق الألماني.

سجل كيليان الهدف الأول لبي إس جي، وصنع الثاني لزميله ليونيل ميسي، بخلاف تسببه في ركلتي جزاء لصالح فريقه، نجح الأرجنتيني ليونيل ميسي من تسجيل هدف الفوز عبر الركلة الأولى.

بينما أضاع المهاجم الفرنسي الشاب فرصة لزيادة غلته التهديفية بإهدار ركلة الجزاء الثانية في الوقت بدل الضائع.

يذكر أن كيليان مبابي سجل 6 أهداف في بطولة الدوري الفرنسي هذا الموسم، إضافة إلى هدف وحيد في مسابقة دوري الأبطال.