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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

صفحة ليفربول الرسمية تحتفل بـ محمد صلاح على طريقتها الخاصة | شاهد

محمد صلاح
محمد صلاح

احتفت صفحة ليفربول الرسمية علي  "تويتر" بتألق الفرعون المصري محمد صلاح الذي نجح في قيادة الفريق الإنجليزي لكسر العقدة الإسبانية والفوز على أتلتيكو مدريد بتسجيله ثنائية في المباراة التي جمعت بينهما ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا.

وغيّر الحساب الرسمي لفريق ليفربول على تويتر صورة إطار الصفحة لصورة نجم منتخب مصر محمد صلاح احتفاء بأرقامه القياسية التي يحققها في صفوف الريدز، في الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا.

وحقق الدولي المصري محمد صلاح، رقما قياسيا جديدا مع فريقه ليفربول في دوري أبطال أوروبا، مساء أمس الثلاثاء.

وتغلب ليفربول على مضيفه أتلتيكو مدريد 3-2، ضمن الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الثانية بمسابقة دوري أبطال أوروبا، وسجل صلاح هدفين في اللقاء، أحدهما من ركلة جزاء.  

وذكر موقع "ذيس إي أنفيلد" المتخصص بأخبار ليفربول، أن صلاح رفع رصيده مع ليفربول على صعيد دوري أبطال أوروبا إلى 31 هدفا، ليتفوق على قائد الفريق السابق ستيفين جيرارد (30)، ويصبح الفرعون المصري أكثر من سجل بالبطولة الأوروبية في تاريخ ليفربول.

وكان جيرارد، قد سجل 21 هدفا في دوري الأبطال، وأضاف إليها 9 أهداف في الأدوار التمهيدية، 7 منها في الموسم 2005-2006، عندما خاض ليفربول 3 أدوار تمهيدية، بعدما حل خامسا في الدوري الإنجليزي في الموسم السابق.

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